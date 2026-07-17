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009825 ETF 掛牌 一次布局美國金融創新產業鏈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯邦美國金融創新ETF(009825) 7/17正式掛牌，聯邦投信總經理莊雅晴(右三)表示該ETF掌握全球金融創新浪潮。（聯邦投信/提供）
聯邦美國金融創新ETF(009825) 7/17正式掛牌，聯邦投信總經理莊雅晴(右三)表示該ETF掌握全球金融創新浪潮。（聯邦投信/提供）

聯邦投信旗下首檔聚焦海外主題的ETF─聯邦美國金融創新ETF（009825）今（17）日正式掛牌上市，聯邦投信總經理莊雅晴致詞表示，金融產業近幾年正快速改變。AI 、數位支付、區塊鏈及虛擬資產，正在改變人們使用金融服務的方式，也重新塑造整個金融產業。過去十年，AI改變了科技；未來十年，科技將改變金融。

莊雅晴指出，金融創新不是短期話題，而是一個正在發生的長期趨勢。台灣今（2026）年已完成立法《虛擬資產服務法》，代表台灣一步一步跟上全球金融創新的腳步。推出009825希望透過一檔ETF一次布局美國金融創新產業鏈，涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟與金融基礎建設等代表企業，投資人不用自己挑選個股也能夠參與全球金融創新的長期發展，掌握全球金融創新的發展趨勢。009825投資不只是30家公司，而是全球金融產業下一個十年的創新方向。

聯邦投信表示，期待009825不只是今（17）日成功掛牌，更能成為陪伴投資人長期參與全球金融創新的重要投資夥伴。期盼未來在大家的支持與鼓勵下，聯邦投信能持續精進，為投資人創造更好的長期投資價值，也為臺灣資產管理產業注入更多創新動能。

莊雅晴特別感謝櫃買中心在案件審查與準備上櫃流程上的協助；也感謝聯邦集團、聯邦銀行、聯邦證券、保管銀行及各參與券商在ETF募集的大力協助。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

區塊鏈 個股 美國

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