資產配置兼顧成長 統一投信推出全新主動式股債傘型 ETF

統一投信推出全新主動式股債傘型ETF，包含統一前沿科技主動式ETF（00411A）及統一美國公債量化增益主動式ETF（00987D）兩檔產品，分別聚焦全球前沿科技成長趨勢與美國公債投資機會，預計將於8月5日至8月7日展開募集繳款，兩檔的每股發行價格均為新台幣10元，提供投資人兼顧成長與資產配置需求的新選擇。

統一投信表示，近年AI快速發展，帶動科技產業創新週期持續縮短，市場焦點也逐步由AI基礎建設延伸至更多應用場景。隨著2026年被視為代理型AI（AI Agent）發展的重要起點， 00411A聚焦全球前沿科技成長機會，投資主題涵蓋AI基建、能源基建、AI原生工具、人形機器人、自動駕駛、太空經濟及量子計算等領域，希望掌握科技創新帶來的長期成長動能。

投資策略上，00411A採取雙軌布局，將掌握具獲利爆發潛能的前沿科技及已開始獲利的主流科技。隨著AI持續加速產業發展，以及市場預期未來兩年將迎來新一波科技企業上市潮，主動式ETF有機會透過研究與選股能力，掌握不同階段的超額報酬*機會。00411A採年配息機制，保管銀行為中國信託商業銀行。

統一投信表示，00987D聚焦美國公債市場。統一投信表示，目前長天期美國公債殖利率仍處於相對高檔水準，在利率循環變化下，00987D以量化模型作為投資決策核心，綜合總經基本面與市場動能訊號，動態調整美國公債部位及避險策略。

操作上，當模型判斷債市趨勢偏多時，可適度提高淨曝險爭取資本利得；若市場出現不利訊號，則透過期貨工具調整部位，以降低市場波動對投資組合的影響。此外，00987D亦透過動態風險控管機制，並以量化因子調整匯率避險，因應市場變化、管理投資組合波動風險。在收益配置方面，00987D採季配息制度，保管銀行為第一商業銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。