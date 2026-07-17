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市值型也能配10%？阿格力點名009804「價差利息雙拿」：權重配置是贏0050關鍵

聯合新聞網／ 阿格力博識
阿格力指出，009804靠著台積電權重上限30%的設計，在AI多點開花行情中超越0050與006208。台股示意圖／聯合報系資料照
阿格力指出，009804靠著台積電權重上限30%的設計，在AI多點開花行情中超越0050與006208。台股示意圖／聯合報系資料照

台灣人對台股與台積電的信心正處於歷史高點，外銷訂單展現強勁成長，重現台灣錢淹腳目的榮景。

財經YouTuber阿格力分享，他自2024年起幫小孩定期定額投資台灣50指數，即便進場在相對高點，兩年下來的報酬率依舊出乎意料地亮眼。

阿格力指出，除了大家熟知的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）之外，市場上其實還隱藏著第三檔符合證交所定義的「台灣50」ETF，那就是長期被市場忽略的聯邦台精彩50（009804）。

權重上限30%成關鍵！多點開花行情助攻009804績效居冠

阿格力分析，0050與006208今年以來含息報酬率繳出亮眼的64%，但009804卻繳出高達71%的報酬率。

這三檔ETF的50檔成分股完全一模一樣，之所以會產生將近7%的績效差距，關鍵在於00980設有「權重上限30%」的機制。

阿格力進一步解釋，台積電雖然強勁，但在大盤權重已接近40%，導致0050與006208的含積量過高。

近期AI需求出現多點擴散，不僅僅侷限於晶圓代工與GPU，更蔓延至封測、ASIC、被動元件等領域。

在此背景下，009804的台積電權重被壓在約30%，少掉的權重分配給了聯發科、台達電、日月光、聯電、國巨等同樣表現噴發的科技權值股，反而在近期的多點開花行情中大獲全勝。

市值型也能兼顧高配息！阿格力點名三類投資人最適合

在配息率方面，009804近一年配息率高達10%，遠勝0050的1.5%與006208的3.3%。

阿格力認為，過去許多人為了現金流去買高股息ETF，卻在AI時代因沒有台積電等權值股而產生相對剝奪感。009804完美解決了這個痛點，讓投資人既能享受市值型的資本利得，又能兼顧高殖利率。

阿格力總結，有三類投資人非常適合配置009804：

第一是「原本就持有台積電與0050的大戶」，可透過00980降低台積電過度集中的風險。

第二是「高股息ETF的持有者」，能藉此跨入由科技巨頭資本支出驅動的成長行情。

第三則是「想要配息又怕犧牲成長的投資人」，可將高配息當作被動停利的機制。

除了009804外，市面上如不配息的凱基台灣TOP50（009816）也是不錯的滾利選擇，投資人應從中找到最適合自己的產品。

◎感謝 阿格力博識 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50 0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50 006208富邦台50

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