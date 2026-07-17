南韓個股槓桿ETF 金管會：不開放相關商品

南韓股市近期劇烈波動，單一個股槓桿ETF的限縮，被認為是推升波動的原因之一。金管會昨（16）日表示，基於金融穩定考量，台灣目前未開放這項商品，未來也沒有規劃推出這類商品。

證期局副局長黃仲豪昨天表示，台灣現行基金及ETF均須符合分散風險原則，單一個股權重不得超過30%，前五大成分股合計不得超過60%。

因此，ETF若僅追蹤一檔股票，並不符合「一籃子股票」的商品精神。考量單一個股槓桿ETF可能放大市場漲跌及投資風險，台灣現階段不會開放。依現行規定，也無法來申請。

至於台股指數集中大型權值股，黃仲豪指出，韓國、香港等市場也有類似現象，主要反映各國產業及經濟結構。金管會將持續鼓勵多元產業進入資本市場，並提高優質中小型股的市場能見度。

台灣指數公司今年已陸續發布台灣璞玉指數、台灣璞玉中小優選100指數，及特選台灣璞玉精選收益指數，供業者包裝成ETF等商品，引導投資人關注權值股以外的投資標的。

據了解，有一家投信已表達，將發行追蹤台灣璞玉指數商品的高度意願。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。