跨國股票主動式ETF火

根據投信投顧公會的最新數據顯示，不論在國內股票型或跨國股票型，主動式ETF成長動能皆優於共同基金及被動式ETF。以今年成長金額來看，跨國股票型主動式ETF上半年規模增長1,075億元，已近共同基金成長金額2,187億元的一半水準。

原是後起之秀的主動式ETF，若維持該增長速度，則2026年底的規模有望快速拉近與跨國型共同基金、和跨國被動股票ETF的距離。

根據投信投顧公會截至6月底的統計，跨國股票型主動式ETF規模達1,431億元，較去年底355億元增加1,075億元，成長率高達302%；跨國股票型共同基金的規模則從5,375億元增加至7,563億元（成長率40%）；跨國股票型的被動式ETF也從4,207億元增至5,917億元（成長率40%）。

從成長率來看，跨國股票主動式ETF的增速高達302%，為共同基金或被動式ETF的七倍，明顯可見在跨國股票資產中，主動式ETF的成長動能正在加速。

此外，今年以來，跨國股票型主動式ETF的成長規模已接近跨國共同基金成長規模的一半，而且達到跨國被動式ETF的62%，此一增速，讓跨國主動式ETF的規模從去年底不到千億元，在今年6月底已經來到1,431億元。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥淇琳表示，台股自2025年4月起漲以來，加權指數累積漲幅已經超過130%，因此，部分投資人開始尋找其它獲利標的，轉而關注到海外市場。

溥淇琳指出，放眼全球，美國仍是全球科技創新的核心市場，不過美股今年以來個股輪動加速，過往最受追捧的「科技七雄」表現平淡；反觀標普500成分股中卻有近半數個股跑贏指數，顯示本波漲勢動能由傳統超大型權值股，逐步擴散至更多非大型股、甚至是尚未入列的企業。

主動安聯台灣高息成長ETF經理人廖本隆表示，AI與半導體產業帶動的漲勢已累積相當幅度，市場結構已由過去單邊上漲逐漸轉向波動加劇、類股快速輪動的新階段。未來市場表現將更容易受到利率政策、資金流向及國際政經局勢等多重因素影響，因此投資策略更應兼顧收益與成長，以多策略布局因應市場變化。

廖本隆表示，除了AI及科技股可望持續受惠於長期成長趨勢外，金融、傳產及高股息族群亦有機會受惠於資金回流及除權息題材，形成輪漲格局。

在震盪加劇的市場環境下，具備分散風險及靈活調整優勢的主動式ETF，可望成為投資人重要的資產配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。