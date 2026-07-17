市值型高股息商品受寵

近來台股上沖下洗，不過盤勢震盪加劇時，台股ETF吸引投資人進場低接，觀察證交所揭露的6月ETF定期定額交易戶數變化，顯示投資人看好台股長線趨勢，紛紛透過定期定額原型市值型與高股息ETF，穩健布局台股受惠產業結構升級的長多格局。

根據統計顯示，6月單月ETF定期定額交易戶數有九檔皆呈現正成長，成長幅度介於1%到28%，包括凱基台灣TOP 50（009816）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息、元大台灣50等，更有雙位數成長。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，台灣最新外銷訂單續創單月歷史第3高，主計總處也上修今年GDP成長率至 9.6%，創16年新高，預估台股今明兩年企業獲利持續雙位數成長，台股基本面無虞。

短線波動除了反應對中東地緣政治與美國貨幣政策的不確定性，也有很大一部分在修正台股上半年大漲後較高的評價面，隨著台股上市櫃企業財報陸續公布，優於預期的獲利將有望帶動另一波股市動能。

台股目前整體評價位居長期高檔，指數波動料將持續，不過在AI供應鏈獲利持續上修支撐下，指數回檔帶動評價收斂可望創造上行空間。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊認為，與其猜測底部，不如採取分批進場布局，以定期定額分散進場時間風險。

群益台灣精選高息經理人謝明志指出，整體而言，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速，高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

近期台股波動加劇，盤勢常見大漲或大跌逾千點，讓投資人目光轉向具備更佳收益水準的產品，希望透過息收來為投組增加抗震力。隨著評價面走高，股市波動難免，整體而言，行情機會大於風險，建議投資人可續抱台股高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。