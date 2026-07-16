吸金速度太驚人！ 跨國主動式ETF憑什麼半年狂增1075億

台灣投資人對主動式ETF的接受度持續升溫。根據投信投顧公會的最新數據顯示，不論在國內股票型或跨國股票型，主動式ETF皆展現優於共同基金及被動式ETF的成長動能。其中，以今年成長金額來看，跨國股票型主動式ETF今年上半年增長規模1,075億元，已近共同基金成長金額2,187億元的一半水準。

摩根資產管理表示，主動式ETF果然是後起之秀，若能維持該增長速度，則2026年底的規模有望快速拉近與跨國型共同基金、和跨國被動股票ETF的距離。

根據投信投顧公會的最新資料，截至6月底，跨國股票型主動式ETF規模達1,431億元，較去年底355億元增加1,075億元，成長率高達302%；跨國股票型共同基金的規模則從5,375億元增加至7,563億元（成長率40%）；跨國股票型的被動式ETF也從4,207億元增至5,917億元（成長率40%）。

從成長率來看，跨國股票主動式ETF的增速高達302%，為共同基金或被動式ETF的7倍，明顯可見在跨國股票資產中，主動式ETF的成長動能正在加速。

摩根資產管理表示，今年以來，跨國股票型主動式ETF的成長規模已接近跨國共同基金成長規模的一半，而且達到跨國被動式ETF的62%，此一增速，讓跨國主動式ETF的規模從去年底不到千億元，在今年6月底已經來到1,431億元。

主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥淇琳表示，截至2026年7月15日，應用材料（AMAT）今年以來漲幅逾125%，但在標普500權重仍不到1%；網通晶片技術領先的邁凌科技（MXL）今年以來漲幅逾400%，甚至還未列入標普500。因此今年有多檔海外主動式ETF績效相對亮眼，進一步吸引台灣投資人目光。

溥淇琳表示，隨著全球市場波動加劇、產業輪動速度加快，以及AI、科技創新與區域投資機會持續擴大，投資人對單純追蹤指數的需求，已逐漸轉向追求更具彈性與選股能力的主動管理策略。建議優先選擇投資主題多元、配置分散的產品；若持股過度集中，在市場震盪時反而容易放大波動，進而影響長期投資表現。

全台股票型ETF與共同基金今年來規模變化。資料來源：投信投顧公會

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。