投資不單押 貝萊德009826囊括全球近40國、11大產業

費城半導體指數自2026年6月22日觸及高點以來，全球股市正上演一場非AI類股接棒，這波換手在7月中旬持續甚至加劇。貝萊德投信表示，這證明AI時代的贏家，不會永遠只有一家。009826為一檔囊括全球近40國、上千檔股票、涵蓋11大產業與大中小型股的世界股票ETF，讓投資人在AI贏家更迭時，也能參與其他產業的輪漲機會。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）擬任基金經理人楊貽甯指出，這波AI股回檔並非典型股市全面轉弱或所有股票一起跌的風險事件，而是市場內部的資金換手。觀察自6月22日費半觸頂以來，科技與半導體相關族群表現落後，但資金並未全面撤出股市，而是從前期漲幅大、期待值高的AI／半導體股，轉向較低估、較防禦、或具備不同獲利來源的產業。

楊貽甯認為，這反映AI趨勢並未終結，而是市場從單純追逐AI題材，進入更挑剔基本面、估值與獲利品質的階段。以南韓三星電子為例，受惠AI記憶體需求，三星季度營業利益暴增至去年同期約19倍、營收年增達129%，然而財報公布當日，股價反跌，也牽動費城半導體指數同步下挫。

楊貽甯提醒，AI雖非短期題材，但過去幾年AI贏家大幅上漲後，一旦市場波動增加，估值較高的股票短期間可能面臨獲利了結壓力。因此在AI時代，投資不能只押單一贏家，而應該要在股市內部找到不同獲利來源：有些來自AI算力與晶片，有些來自記憶體與半導體設備，有些來自資料中心、電力、電網、能源與材料，也有些來自本身自由現金流穩健、評價較合理、與AI高估值股相關性較低的產業。

楊貽甯指出，AI時代更需要一個夠廣、夠分散、又能參與長期成長的核心配置。009826的價值，不是幫投資人猜出下一個最強產業或最強國家，而是讓投資人一次參與全球市場、產業與公司，才能有機會同時參與各區域與各產業的輪漲。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）即日起至7月21日展開募集，投資範圍涵蓋近40國、上千檔股票，包含成熟市場與新興市場，同時涵蓋大型、中型與小型股，約囊括全球可投資市值近九成。值得一提的是，009826以新台幣計價，且採不配息（累積型）設計，讓投資人可在台股開盤期間交易，省下換匯的手續、也免除海外配息稅的煩惱。募集期間可透過銷售券商進行申購。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。