快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF 首度成存股族前四大投資標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上半年可說是主動式ETF黑馬突起局面，投信投顧公會統計，市場新發行11檔主動式ETF，7月更至少有兩檔新主動式ETF展開募集（IPO）。永豐金證券內部資料發現，用戶行為也出現明顯變化，2026年第2季前五大存股熱門標的，首見主動式ETF躍升至第四大，且定期扣款金額以季成長率165%超車元大50ETF（0050）與台積電（2330）。

永豐投顧預估第3季加權指數區間4萬2至5萬點，如法說優於預期及AI需求持續擴大，不排除再次挑戰歷史高點。許多投資人偏好參與新ETF募集，在募集期間盡早長期布局看好的主題，並利用發行價格、便於計算投入金額。

但投資人過去得分別查找募集資訊、申購後也不易清楚目前進度。永豐金證券聆聽客戶需求，宣布整合兩大APP相關服務，打造募集商品（ETF/基金）投資雷達。從發現募集機會、收到通知到完成申購，皆可透過手機完成，三步驟搞定，提升申購便利性。

第一，投資人可先在大戶投APP查看最新ETF及基金募集（IPO）資訊，當有募集案件開放申購時，也會收到APP推播通知；點選通知後，即可一秒無縫跳轉至大戶豐APP、以完成申購。

第二，此次升級也進一步將申購前應備事項、申購方式及申購進度集中呈現，投資人不需反覆查詢，即可在大戶豐APP掌握申購最新狀態。讓募集資訊更好找、申購機會不漏接，流程也更加透明。

第三，為了讓參與新ETF募集的客戶享有無摩擦的轉帳體驗，具備信託帳戶客戶，可透過豐易扣功能線上綁定25家銀行，一鍵自動扣款；沒有開立財富管理帳戶的投資小白，系統也會提供專屬匯款帳號，自行完成匯款即申購成功。

大戶投APP專注於極速服務的台美股看盤與交易，大戶豐APP則是提供寬敞清晰的視覺化界面，專精數位財富管理操作，包括基金與ETF募集期間申購等，以及支援永豐銀行與永豐金證十大資產追蹤。未來永豐金證券將持續秉持「翻轉金融共創美好生活」，打造更具溫度的證券投資服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投信 永豐金 IPO

延伸閱讀

主動式ETF夯 永豐金證券升級IPO申購流程

主動式台股基金 吸金

費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

六市場10年輪流稱冠 這ETF一次參與全球市場

相關新聞

台股將與單一公司槓桿ETF絕緣 證期局：單一個股占ETF比重不得超過30%

台灣未來是否不開放追蹤單一公司的槓桿型ETF？金管會證期局副局長黃仲豪指出，依現行規定，ETF之下單一個股不能超過比重30%，前五大成份股不可超過60%，不可能只有一檔個股，所以現行不會開放，而且基於健全資本市場穩定，目前並未規畫開放。

半導體設備需求熱…法人看好上游供應鏈受惠 00941近一周一枝獨秀

在全球晶圓廠與科技巨頭同步擴張產能的帶動下，半導體設備需求持續升溫。法人表示，艾司摩爾（ASML）財報表現正好驗證相關趨勢。隨著AI浪潮推升產業投資熱度，投資人可關注的半導體題材也更加多元，除晶片設計與製造外，上游材料與設備供應商同樣有望受惠，且具備長期成長潛力。

00878、0056、00919續航力還夠配高息？阿尼：這1檔最抗震不怕市場回檔

高股息ETF配息頻創新高，吸引無數投資人搶進，但這波高配息究竟能維持多久，還是只是短暫的煙火？財經YouTuber阿尼近日在影音頻道中指出，評估ETF配息的續航力，關鍵在於搞懂未來可拿來配息的資金池有多大。 阿尼建議，投資人可透過基金公司官網每日公布的淨值組成進行「壓力測試」，藉此看清元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）的配息底氣。

AI晶片需求2027年估飆破2200萬顆！台積電法說扮風向球 00891、00904跌幅收斂

AI晶片需求預估到2027年將突破2294萬顆，台積電今日法說成為市場焦點。儘管台股一度重挫，隨著市場對AI需求持續樂觀，相關ETF跌幅收斂，反映投資人對未來行情的信心。

006208配一堆資本利得這事的確不好！Ffaarr：官網說「第二階段變身」會是什麼、何時實現？

富邦台50（006208）因配發資本利得引發關注，但交易成本影響有限。元大台灣50（0050）費用率較高源於規模增長，而富邦未來的「第二階段變身」計畫仍待揭曉，何時實現成為市場焦點。

費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）即日起至7月21日募資，投資於全球近40國、上千檔股票。基金經理人楊貽甯指出，AI股回檔反映市場資金內部換手，未來投資需尋找多元獲利來源，而非只依賴單一贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。