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主動式ETF夯 永豐金證券升級IPO申購流程

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據投信投顧公會統計，今年上半年市場共推出11檔主動式ETF，7月也有至少2檔新基金展開募集（IPO），帶動市場投資熱潮。永豐投顧預估，第3季台股加權指數將落在4萬2,000點至5萬點區間，若企業法說會優於預期，加上AI需求持續擴大，指數仍有機會再挑戰歷史新高，也使不少投資人選擇在ETF募集期間提前布局。

永豐金證券最新統計顯示，今年第2季旗下客戶定期定額投資排名中，主動式ETF首度躍升至第四大熱門存股標的，定期扣款金額更較前一季大增165%，成長幅度超越元大台灣50（0050）及台積電（2330），反映投資人對主動式ETF的接受度快速提升。

為提升募集商品申購便利性，永豐金證券宣布整合旗下「大戶投APP」與「大戶豐APP」兩大平台，推出募集商品（ETF／基金）投資服務，讓投資人從查詢募集資訊、接收通知到完成申購，都能透過手機一站式完成。

永豐金證券表示，投資人可先在大戶投APP掌握最新ETF及基金募集資訊，募集開放申購時還可收到推播提醒，點擊通知即可直接跳轉至大戶豐APP完成申購。同時，平台也整合申購前準備事項、申購方式及申購進度查詢，讓投資人可即時掌握申購狀況，不必反覆查詢，提高流程透明度。

此外，為簡化募集期間的資金流程，已開立信託帳戶的客戶可透過「豐易扣」功能，線上綁定25家銀行帳戶，一鍵完成自動扣款；尚未開立財富管理帳戶的投資人，也可依系統提供的專屬匯款帳號完成匯款，順利參與新ETF募集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 永豐金 IPO

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