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台股將與單一公司槓桿ETF絕緣 證期局：單一個股占ETF比重不得超過30%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股將與單一公司槓桿ETF絕緣，證期局：單一個股占ETF比重不得超過30%。聯合報系資料照
台股將與單一公司槓桿ETF絕緣，證期局：單一個股占ETF比重不得超過30%。聯合報系資料照

台灣未來是否不開放追蹤單一公司的槓桿ETF金管會證期局副局長黃仲豪指出，依現行規定，ETF之下單一個股不能超過比重30%，前五大成份股不可超過60%，不可能只有一檔個股，所以現行不會開放，而且基於健全資本市場穩定，目前並未規畫開放。

黃仲豪指出，市值前幾大的股票的投資集中度特別大這種現象，這在韓港都有，而在分散集中度上，金管會也希望透過讓更多元的產業進入資本市場，或是透過券商造市來讓更多優質的非權值股能被投資，例如台指公司推出了璞玉中小指數、璞玉高獲利指數，讓業者來包裝為商品來發行，以讓投資人注意到權值股以外的股票。

黃仲豪也說，今年上半年的國內ETF持股上市公司總市值6.8兆，整個市場的上市櫃總市值為162兆，因此占比為4.2%。黃仲豪指出，相較於台灣的4.2%，其他國家例如美國甚至也有到20%以上的，所以台灣的占比還算適中。倘若和第一季的3.9%比較，第二季的比重來到4.2%，也可看出ETF對於上市公司的影響力在增加中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

槓桿 ETF 資本市場 金管會

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