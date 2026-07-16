快訊

周子瑜後第2位台灣人！JYP曝光新女團預告 17歲謝佳軒顏值超透明

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬…施壓關說人事 判關7年半定讞

半導體設備需求熱…法人看好上游供應鏈受惠 00941近一周一枝獨秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

在全球晶圓廠與科技巨頭同步擴張產能的帶動下，半導體設備需求持續升溫。法人表示，艾司摩爾ASML）財報表現正好驗證相關趨勢。隨著AI浪潮推升產業投資熱度，投資人可關注的半導體題材也更加多元，除晶片設計與製造外，上游材料與設備供應商同樣有望受惠，且具備長期成長潛力。

全球光刻機龍頭ASML第2季獲利優於市場預期，並同步上修全年營運展望，為今年以來第二度調高財測。ASML預估，今年全年營收將達430億至450億歐元，明顯高於市場原先預估的394億歐元；市場高度關注的毛利率預測區間，也由原先的51%至54%，上調至54%至56%。這不僅反映市場需求持續增加，也顯示其產品組合優化與定價能力正出現顯著提升。

外資券商仍普遍看好半導體族群後市表現，不過7月以來晶片股震盪加劇，也拖累在台掛牌的半導體相關ETF表現。根據CMoney統計至7月16日止，九檔半導體ETF近一周表現中，僅中信上游半導體（00941）上漲，漲幅為1.5%，其餘產品皆呈現下跌。

若觀察布局海外市場的半導體ETF，日本半導體為題的ETF表現相對佳，跌幅不到1%，國泰費城半導體（00830）跌幅為1.1%；若是台灣半導體ETF，中信關鍵半導體（00891）跌幅較少，僅下跌1.3%。

中信上游半導體經理人葉松炫表示，在半導體產業中，需求強勁但營收認列相對滯後屬於常態現象。從目前訂單能見度持續延伸來看，未來兩年產業仍具成長動能。現階段市場面臨的關鍵問題並非訂單是否存在，而是產能能否滿足強勁需求，因此後續將持續關注相關企業的交貨與執行能力。

此外，ASML管理層對2027年至2028年的訂單能見度也維持樂觀看法。法人指出，客戶對設備的需求不再侷限於EUV設備，而是涵蓋前段製程至後段封裝等各個生產環節，帶動整體半導體設備供應鏈訂單展望持續延伸，再度驗證產業景氣仍處於升溫階段。

在台掛牌半導體ETF漲跌幅。資料來源：CMoney 統計至7/16
在台掛牌半導體ETF漲跌幅。資料來源：CMoney 統計至7/16

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 ASML 艾司摩爾 ETF

延伸閱讀

艾司摩爾三度上修展望 台積法說前釋AI需求強勁訊息

日本半導體ETF今日發動暴漲！00954、00951盤中飆近4％展現超強反彈力

艾司摩爾報喜三度調高展望、未來兩年大擴產 家登、帆宣、翔名受惠

ASML上修財測與產能！台灣拉貨升溫 2028年EUV擬擴產30%

相關新聞

微星科技與資策會展開策略合作 共推AI PC與Edge AI應用

為加速 AI PC 與 Edge AI 技術於企業端及垂直產業落地，全球電競暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）科技16日宣布與財團法人資訊工業策進會（資策會）展開策略合作，共同推動 AI 技術創新與產業應用發展。雙方將整合微星於 AI PC、邊緣 AI 運算設備及產品整合方面的技術能量，結合資策會在產業需求分析、軟體解決方案與場域導入上的推動經驗，共同打造軟硬整合應用示範，加速企業地端 AI 應用驗證與實際部署。

華碩拓商用版圖 搶攻中小企業數位轉型商機

華碩（2357）16日在台灣市場宣布進一步拓展商用服務版圖，推出 「ASUS EXPERTHUB 解決方案任意門」，以「企業AI數位轉型的陪跑夥伴」為定位，從商用硬體優勢進一步延伸至解決方案整合服務。平台匯聚超過百項解決方案，並提供一站式的產業專家諮詢評估與導入服務，協助中小企業（SMB）聚焦企業轉型挑戰，找到適合自身發展的解決方案，讓轉型過程更安心、方便，創造生態圈共好的多贏局面。

AI 催生機器人新商機黃志芳：機器人時代正式來臨

外貿協會董事長黃志芳表示，全球正快速邁向「機器人時代」，AI結合機器人與自動化技術，不僅可完成過去人力難以勝任的工作，更將催生全新產業與商業模式，人機協作將成為未來製造業及服務業的重要發展趨勢，也為台日合作開啟龐大商機。

TRUMPF：先進封裝將是未來半導體成長最快的領域

AI推升先進封裝需求快速升溫，全球EUV雷射設備大廠TRUMPF（創浦）也全面加速布局。公司首度透露，目前全球已有約20至30項先進封裝專案同步開發，涵蓋電漿（Plasma）、雷射（Laser）、玻璃基板（Glass Substrate）、Interposer及新材料等技術，並將先進封裝定位為目前公司創新最活躍、也是未來成長最快的技術領域之一。

ASML關鍵元件供應商TRUMPF：High-NA EUV最慢3年將成為主流

全球EUV雷射光源龍頭TRUMPF（創浦）全球首席技術長Berthold Schmidt今日接受台灣媒體訪問表示，High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光微影）設備將是半導體製程的最終發展方向，估計最慢3年，將成為市場主流。

矽科宏晟挺進北美半導體供應鏈 美國子公司亞利桑那新廠盛大開幕

亞洲深具實力的化學品供應系統（CDS）專業廠商-矽科宏晟（6725）今日正式宣佈，其位於美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix, Arizona）的美國子公司（Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.）斥資800萬美元的廠房設施已全面落成並正式啟用。這是矽科宏晟配合核心客戶全球產能佈局的重要里程碑，更展現其作為半導體廠務核心供應鏈成員，將亞洲深具實力技術與「Readiness」即時服務量能延伸至深耕北美的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。