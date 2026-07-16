半導體設備需求熱…法人看好上游供應鏈受惠 00941近一周一枝獨秀

在全球晶圓廠與科技巨頭同步擴張產能的帶動下，半導體設備需求持續升溫。法人表示，艾司摩爾（ASML）財報表現正好驗證相關趨勢。隨著AI浪潮推升產業投資熱度，投資人可關注的半導體題材也更加多元，除晶片設計與製造外，上游材料與設備供應商同樣有望受惠，且具備長期成長潛力。

全球光刻機龍頭ASML第2季獲利優於市場預期，並同步上修全年營運展望，為今年以來第二度調高財測。ASML預估，今年全年營收將達430億至450億歐元，明顯高於市場原先預估的394億歐元；市場高度關注的毛利率預測區間，也由原先的51%至54%，上調至54%至56%。這不僅反映市場需求持續增加，也顯示其產品組合優化與定價能力正出現顯著提升。

外資券商仍普遍看好半導體族群後市表現，不過7月以來晶片股震盪加劇，也拖累在台掛牌的半導體相關ETF表現。根據CMoney統計至7月16日止，九檔半導體ETF近一周表現中，僅中信上游半導體（00941）上漲，漲幅為1.5%，其餘產品皆呈現下跌。

若觀察布局海外市場的半導體ETF，日本半導體為題的ETF表現相對佳，跌幅不到1%，國泰費城半導體（00830）跌幅為1.1%；若是台灣半導體ETF，中信關鍵半導體（00891）跌幅較少，僅下跌1.3%。

中信上游半導體經理人葉松炫表示，在半導體產業中，需求強勁但營收認列相對滯後屬於常態現象。從目前訂單能見度持續延伸來看，未來兩年產業仍具成長動能。現階段市場面臨的關鍵問題並非訂單是否存在，而是產能能否滿足強勁需求，因此後續將持續關注相關企業的交貨與執行能力。

此外，ASML管理層對2027年至2028年的訂單能見度也維持樂觀看法。法人指出，客戶對設備的需求不再侷限於EUV設備，而是涵蓋前段製程至後段封裝等各個生產環節，帶動整體半導體設備供應鏈訂單展望持續延伸，再度驗證產業景氣仍處於升溫階段。

在台掛牌半導體ETF漲跌幅。資料來源：CMoney 統計至7/16

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