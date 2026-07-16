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AI晶片需求2027年估飆破2200萬顆！台積電法說扮風向球 00891、00904跌幅收斂

聯合新聞網／ 綜合報導
台股受日韓股拖累一度跌逾600點，但在市場對台積電法說高度期待下買盤回籠、指數一度翻紅，也帶動含積量高的半導體ETF與市值型ETF展現抗跌防禦力。中央社
台股受日韓股拖累一度跌逾600點，但在市場對台積電法說高度期待下買盤回籠、指數一度翻紅，也帶動含積量高的半導體ETF與市值型ETF展現抗跌防禦力。中央社

受日、韓股大跌拖累，台股今日一度下跌逾600點，但台積電（2330）今（16）日下午將召開法說，在市場普遍預期AI需求持續暢旺、全年營運展望有望再度上修下，台股盤中買盤逐步回籠，加權指數一度翻紅，相較日、韓股市表現更顯強勢，也反映市場對台積電法說仍抱持高度期待。

觀察盤面結構，今日資金持續聚焦AI與半導體族群，在台積電穩盤效應帶動下，電子權值股跌勢相對收斂，半導體供應鏈亦見低接買盤進駐。法人分析，近期包括台積電公布第二季營收續創歷史新高，加上國際半導體設備大廠最新財報與展望持續看好AI資本支出，均強化市場對台積電法說釋出正向訊息的信心。

法人指出，本次法說市場關注焦點除了第二季獲利表現外，更重要的是管理層對下半年AI需求、CoWoS先進封裝產能、2奈米量產進度，以及全年美元營收成長率與資本支出規劃是否進一步上修。若公司對AI需求維持樂觀基調，可望持續扮演全球半導體景氣風向球，也將牽動台股後續行情。

在ETF表現方面，今日除了市值型ETF如0050、006208等相對抗跌外，含積量較高的半導體主題ETF同步展現防禦力，由於相關ETF持有較高比重的台積電，受惠市場對法說行情的期待，跌幅普遍較大盤收斂，例如中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、台新臺灣半導體30（00904）等，跌幅普遍在0.5%之下，顯示資金仍偏好透過ETF布局台積電與AI相關供應鏈。

中國信託投信表示，AI晶片產品更迭快速，預估GPU與TPU將帶動2027年AI晶片出貨量增⾧至2294萬顆，整體AI需求仍維持強勁態勢。而台積電不僅是台股權值王，更是全球AI供應鏈最重要的核心企業，其法說內容往往牽動國內外科技股投資情緒。若此次法說釋出優於市場預期的展望，不僅有助鞏固台股多頭信心，也將帶動半導體族群及相關ETF後續表現。在AI長期需求未變下，中長線趨勢仍值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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