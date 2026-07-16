006208配一堆資本利得這事的確不好！Ffaarr：官網說「第二階段變身」會是什麼、何時實現？

早上，講到ETF費用率比較，其實元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）去年都降費用之後，的經理費和保管費的級距是完全一樣的，也不是說006208收比較貴，也不是沒降費用，而是因為0050規模增加很多，平均用的級距較高，所以才費用率比較高，其實0050還是讓元大賺比較多。

不過富邦配一堆資本利得這件事的確不好，之後來看0050這次的佔比多少。但早上有人問配資本利得是不是會增加交易成本，其實不會，資本利得是來自本來就要申贖和換股，並不是特別去賣而產生。

而無論資本利得或股利 平常都不用留現金 都是要配息前賣就可以，對交易成本來說類似。

再來就是，富邦的網頁上一直宣傳 還有「第二階段變身」，不知道會是什麼？何時才會實現？

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