費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

費城半導體指數自今年6月22日觸及高點以來，全球股市正上演一場「非AI類股接棒」，這波換手在7月中旬持續甚至加劇。貝萊德投信表示，這證明AI時代的贏家，不會永遠只有一家。「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（代號：009826）為一檔囊括全球近40國、上千檔股票、涵蓋11大產業與大中小型股的世界股票ETF，讓投資人在AI贏家更迭時，也能參與其他產業的輪漲機會。

009826擬任基金經理人楊貽甯指出，這波AI股回檔並非典型「股市全面轉弱」或「所有股票一起跌」的風險事件，而是市場內部的資金換手。觀察自6月22日費半觸頂以來，科技與半導體相關族群表現落後，但資金並未全面撤出股市，而是從前期漲幅大、期待值高的AI／半導體股，轉向較低估、較防禦、或具備不同獲利來源的產業。

楊貽甯認為，這反映AI趨勢並未終結，而是市場從單純追逐AI題材，進入更挑剔基本面、估值與獲利品質的階段。以南韓三星電子為例，受惠AI記憶體需求，三星季度營業利益暴增至去年同期約19倍、營收年增達129%，然而財報公布當日，股價反跌，也牽動費城半導體指數同步下挫（資料來源：彭博，2026/7/7）。

楊貽甯提醒，AI雖非短期題材，但過去幾年AI贏家大幅上漲後，一旦市場波動增加，估值較高的股票短期間可能面臨獲利了結壓力。因此在AI時代，投資不能只押單一贏家，而應該要在股市內部找到不同獲利來源：有些來自 AI 算力與晶片，有些來自記憶體與半導體設備，有些來自資料中心、電力、電網、能源與材料，也有些來自本身自由現金流穩健、評價較合理、與 AI 高估值股相關性較低的產業。

楊貽甯指出，AI時代更需要一個夠廣、夠分散、又能參與長期成長的核心配置。009826的價值，不是幫投資人猜出下一個最強產業或最強國家，而是讓投資人一次參與全球市場、產業與公司，才能有機會同時參與各區域與各產業的輪漲。

009826即日起至7月21日展開募集，投資範圍涵蓋近40國、上千檔股票，包含成熟市場與新興市場，同時涵蓋大型、中型與小型股，約囊括全球可投資市值近九成。值得一提的是，009826以新台幣計價，且採不配息（累積型）設計，讓投資人可在台股開盤期間交易，省下換匯的手續、也免除海外配息稅的煩惱。募集期間可透過銷售券商進行申購。

6月22日費城半導體指數高點以來 全球股票各類股報酬表現（%）

貝萊德iShares安碩世界股票ETF 證券簡稱｜代號 貝萊德世界股票｜009826 經理人 楊貽甯 預計發行價 新台幣10元 配息機制 不配息 保管銀行 永豐銀行 經理費 基金淨資產價值於新臺幣150億元(含)以下時，按每年0.45%之比率計算；

淨資產價值於超過新臺幣150億元時，0.4%。 保管費 基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時，按每年0.15%之比率計算；

淨資產價值於超過新臺幣50億元至100億元(含)時，0.12%；

淨資產價值於超過新臺幣100億元時，0.10%。 資料來源：貝萊德，2026/6。本基金風險報酬等級為「RR4」，參考同類型基金平均5年波動度及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準（RR1-RR5五級，數字越大代表風險越大）。上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。