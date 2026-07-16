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00878、0056、00919續航力還夠配高息？阿尼：這1檔最抗震不怕市場回檔

聯合新聞網／ 鄉民投資
阿尼指出，評估0056、00878與00919的高息續航力，應先看資本平準金與最近一年配息的壓力測試結果，再綜合配息紀錄與市場波動風險判斷。聯合報系資料照
阿尼指出，評估0056、00878與00919的高息續航力，應先看資本平準金與最近一年配息的壓力測試結果，再綜合配息紀錄與市場波動風險判斷。聯合報系資料照

高股息ETF配息頻創新高，吸引無數投資人搶進，但這波高配息究竟能維持多久，還是只是短暫的煙火？財經YouTuber阿尼近日在影音頻道中指出，評估ETF配息的續航力，關鍵在於搞懂未來可拿來配息的資金池有多大。

阿尼建議，投資人可透過基金公司官網每日公布的淨值組成進行「壓力測試」，藉此看清元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）的配息底氣。

淨值組成藏玄機：基本面額與收益平準金非續航主力

阿尼分析，ETF官網揭露的淨值主要由基本面額、收益平準金、資本平準金三部分組成。

第一欄「基本面額」是基金的初始價格，屬於不可分配項目，對評估續航力並無幫助。

第二欄「收益平準金」則是避免新資金稀釋配息的會計機制，其規模反映的是近期申購熱度，而非長期的配息續航力。

「真正代表配息肉塊的，是資本平準金！」阿尼強調，資本平準金主要來自買賣股票賺取的已實現與未實現價差。

不過這也是最容易起伏的地雷區，因為未實現部分屬於「紙上富貴」，在市場大好時數字極為亮眼，一旦市場向下修正，資本平準金也會隨之快速縮水。

壓力測試大實測：00878續航年數居冠、0056抗震力最強

為評估極端狀況下的配息能力，阿尼分享了一套「壓力測試公式」：以「資本平準金」除以「最近一年配息總額」，即可算出在未來完全沒有新資本利得的極端假設下，現有資金可支撐的配息年數。

0056：最近一年配息3.598元，換算續航力約可撐6.5年。其資本平準金佔淨值比重僅44%，為三檔中最低，代表對未實現價差的依賴度低。

若市場回檔，其配息穩定度相對高，且擁有連續配息16年的長青紀錄。

00878：最近一年配息1.88元，算出的續航力達9.7年，為三檔之冠。然而，其資本平準金佔淨值比重高達54.2%，代表未實現價差占比較高。行情反轉時，其淨值縮水速度也可能最快。

00919：最近一年配息2.86元，換算續航力為4.8年。主因在於成立時間較短、累積的資本利得肉塊較少，加上配息政策大方。

4.8年在實務上已非常充裕，但須注意市場波動時，配息政策是否會大幅修正。

阿尼總結，續航力公式僅是第一眼篩選工具，不能作為唯一依據，投資人仍需綜合考量連續配息紀錄、淨值佔比及配息政策的平穩度。

此外，實際入帳的配息還會受到二代健保補充保費與個人所得稅等「隱形殺手」的影響，切莫盲目追求表面高息。

◎感謝 鄉民投資 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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