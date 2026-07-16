00928績效1年大漲145％！莎莉：搶吃半導體供應鏈成長紅利

今年除了大型權值股表現亮眼外，中小型企業也繳出相當不錯的成長成績單。理財創作者「想退休的莎莉」在影音內容中分享，2026年上半年有一檔ETF成長幅度超過80%，這檔同時聚焦在上櫃市場與ESG永續經營的特色標的，就是中信上櫃ESG30（00928）。

莎莉指出，00928的篩選機制是從上櫃公司中挑選出30家具有成長性的中小型企業。在成分股的篩選上，除了評估公司的成長潛力之外，也特別納入ESG永續評級，藉此留住獲利表現良好且企業評價佳的優質公司。

得益於中小型股的強勁漲勢，00928今年以來的股價已成長達83.6%，近一年的績效表現更是成長了145%。

在配息方面，00928今日配發2.75元的現金股利，並規劃於8月11日完成發放。

莎莉表示，若投資人想要參與台灣中小型企業的爆發力，以及半導體供應鏈未來的成長動能，00928會是一檔相當具有特色的投資選擇。

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