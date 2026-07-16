11檔 ETF 新兵大閱兵 美股 ETF 009823、009824表現最亮眼

投信業者ETF商品發行熱絡，統計6月以來就有包括群益S&P500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）、國泰收益非投等債（00990B）、主動安聯美國科技（00402A）、主動聯博動能50（00404A）、華南永昌未來金融（009822）、主動中信台灣收益（00406A）、主動凱基台灣（00407A）、野村稀土關鍵資源（009821）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動第一金優股息（00408A）共11檔上市。其中海外ETF佔6檔，台股ETF則是有5檔。

進一步檢視這11檔ETF新兵上市以來表現，其中以群益S&P500（009823）上漲4.1%表現居冠，其次為群益美國科技巨頭（009824）3.4%，7/15甫上市的00408A適逢台股大漲也上漲1.6%。近月在台股高檔震盪下，這3檔收盤價都還在發行價之上，也讓投資人都賺錢。整體來看，美股ETF還是國人跨足海外股市投資的首選，投資熱度相對高。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股是全球最重要、也是台灣投資人最熟悉的國際股市，更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。台灣掛牌的美股ETF類型包括主動式、市值型、產業型等等，可滿足投資人多元需求。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，不過美國還將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，建議投資人善用美股ETF來掌握行情，以美股市值型ETF搭配美股科技型ETF，既不漏掉美股全產業成長行情，也能更加掌握美國科技產業脈動，投資更添效益。

009823經理人謝明志指出，美股在企業獲利方面，在成長動能由營收增長與毛利擴張的共同推動下，市場也將今年全年S&P500成分股的盈餘年增率上調，且獲利表現不只侷限於科技成長股，還擴散至更多產業，這也讓股市結構更為健康，資金輪動更加均衡，有助為美股表現提供堅實基礎。建議投資人不妨善用追蹤標普500指數的市值型美股ETF來參與，全方位掌握美股行情。

009824經理人李晉含表示，隨著代理AI時代來臨，算力需求全面爆發，CPU重要性同步提升，帶動全球半導體設備相關支出持續攀升。對於AI需求展望持續樂觀，不僅讓現任美國科技巨頭持續為市場關注，由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，像是AI決策系統、資安防護、資料中心等等，相關ETF更是投資人可多加運用，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機的投資利器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。