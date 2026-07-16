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指數化投資真能存千萬？想退休的莎莉精算0050：每月1萬「這年限」資產破兩千萬元

聯合新聞網／ 張家麒
理財創作者莎莉精算指出，每月定期定額一萬元投資0050或QQQ，在20年後皆可累積超過兩千萬元資產，強調指數化投資核心在於不猜高低點並持續參與市場長期發展。圖／中央社
理財創作者莎莉精算指出，每月定期定額一萬元投資0050或QQQ，在20年後皆可累積超過兩千萬元資產，強調指數化投資核心在於不猜高低點並持續參與市場長期發展。圖／中央社

利用指數化投資是否真的能存到一千萬元？理財創作者「想退休的莎莉」在影音內容中分享具體數據，親自為投資人精算透過台股與美股指數化投資長期累積資產的驚人成果。

莎莉指出，若投資人每個月固定投入一萬元定期定額投資台股的元大台灣50（0050），持之以恆到第10年，資產可累積至426萬元；如果拉長到20年，累積金額更可高達2023萬元。

若是選擇改投資美股市場，以同樣每個月定期定額一萬元的條件投入QQQ（那斯達克100指數ETF），在第10年時可累積至386萬元；而到了第20年，總金額則能攀升到高達2197萬元。

莎莉強調，指數化投資的核心精神，在於參與整個市場的長期發展。透過指數化的操作方式，投資人即便選擇不同的市場，也同樣能夠長期且穩健地累積財富。

在操作上，不需要去猜測市場的高低點，也不需要頻繁更換持股，關鍵在於「持續投入、耐心累積」，讓時間來壯大個人的資產。

◎感謝 想退休的莎莉 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 QQQ ETF

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