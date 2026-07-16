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掩護性買權策略發威！00406A首次配息0.128元 年化配息率衝破15％

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A首次公告配息0.128元，年化配息率達15.73%，展現掩護性買權策略在高波動市場中靠權利金挹注現金流的成效。圖／歐新社
00406A首次公告配息0.128元，年化配息率達15.73%，展現掩護性買權策略在高波動市場中靠權利金挹注現金流的成效。圖／歐新社

近期台股震盪劇烈，動輒漲跌逾千點，投資人心情跟著洗三溫暖，也直呼近期行情難做。但若是習慣操作選擇權的投資人，可能反而喜歡這種波動行情。中國信託投信旗下首檔採掩護性買權（Covered Call）策略的主動台股ETF—主動中信台灣收益（00406A）今公告首次配息，每單位擬配發0.128元，以今日收盤價9.76元計算，年化配息率15.73%，相當亮眼。

根據中國信託投信官網，00406A將於7月31日配息，有意參與除息的投資人，須於7月30日前買進並持有；配息發放日為8月26日。

近期全球金融市場震盪加劇，從中東地緣政治風險升溫、AI題材重新評價，到韓國槓桿型ETF盛行放大市場波動，都讓投資人情緒反覆擺盪，也使台股一度出現千點級劇烈震盪。在市場充滿不確定性的環境下，過去被視為「牛皮盤策略」的掩護性買權策略，反而因波動率升高，迎來發揮空間。

所謂掩護性買權，是投資人一方面持有股票部位，同時賣出買權（Call），向買方收取權利金。當市場盤整、小幅上漲或回檔時，權利金收入可望補貼部分持股波動，轉化為穩定現金流；但若股價大幅飆升，由於賣出買權的限制，也可能犧牲部分上漲空間。

換句話說，這筆權利金並非無風險收益，而更像是市場支付給長期投資人的一筆「等待費」。當行情上漲時，可參與持股資本利得；行情整理時，可賺取時間價值；即便市場下跌，權利金收入也能部分抵銷帳面損失，降低投資人在震盪行情中的心理壓力。

今年台灣主動式ETF市場，也開始導入掩護性買權策略，包括日前掛牌的主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動聯博動能50（00404A），以及今日公告配息的00406A等，皆採取主動選股搭配掩護性買權操作，希望在掌握台股成長契機的同時，也藉由賣出買權收取權利金，提升收益來源並降低部分下檔波動。

觀察00406A此次配息，預料應有相當部分來自Covered Call策略所創造的權利金收益，也反映出在高波動市場環境下，此類策略具備提升現金流的效果。相較於傳統單純依靠股息發放，掩護性買權提供另一項收益來源，也讓配息更具支撐力。

法人表示，近期市場受到地緣政治、AI產業雜音，以及槓桿資金放大波動等因素干擾，風險性資產表現承壓，但隨著市場逐漸反映負面預期，後續大型科技股財報及AI基本面仍有望重新帶動市場信心。

根據中國信託投信官網，00406A採月配息機制，未來若權利金收入能持續挹注配息表現，可成為觀察掩護性買權策略是否能持續創造現金流的重要指標。在市場波動成為新常態的環境下，兼顧成長參與及收益來源的策略型ETF，可望提供投資人另一種不同於高股息ETF的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00406A主動中信台灣收益 ETF 配息 台股

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