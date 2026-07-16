至今沒買過半張股票？莎莉曝ETF投資心法：經歷崩盤也別怕 時間幫你換取勝利

對於至今尚未持有任何一張股票的投資新手，理財創作者「想退休的莎莉」在影音內容中建議，完全可以選擇從投資ETF（指數股票型基金）開始起步。

她指出，雖然投資ETF不一定是報酬率最高的選擇，但其具備相對較高的容錯率，且能有效降低投資失誤率。

莎莉引導觀眾思考台股大盤的長期走勢，10年前的台股大盤大約僅在8000多點，但近期已大幅成長，代表台股大盤10年間的成長幅度大約高達四倍；若將時間軸拉長至20年來看，整體的成長幅度甚至能達到5到6倍。

莎莉強調，投資ETF的本質其實就是「用時間換取勝利」...

雖然在長期的投資過程中，難免會經歷金融海嘯、疫情衝擊，或是各種市場修正與回檔，但她認為，只要投資人能堅持繼續留在市場中參與，時間終將會協助把獲勝的機率與成果拉高。

◎感謝 想退休的莎莉 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。