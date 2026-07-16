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「台版VT」009826登場！小童點3關鍵：費用率雖比VT貴10倍但適合這類投資人

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
009826被視為台版VT，雖名目費用較高，但在股息稅與交易成本加總後差距縮小，且聚焦全球龍頭股、波動較低，適合穩健型投資人。中央社
009826被視為台版VT，雖名目費用較高，但在股息稅與交易成本加總後差距縮小，且聚焦全球龍頭股、波動較低，適合穩健型投資人。中央社

貝萊德iShares安碩世界股票（009826）於7月15日至7月21日開始募集，由於主打10元發行價即可網羅全球股市，被市場熱烈追捧為「台版VT」。

然而，這檔看似親民的產品是否真的值得投資？財經YouTuber小童近日在影音頻道中深入解析，指出投資人在搶進前，必須先釐清經理費、扣稅機制以及選股邏輯等三大容易被忽略的細節。

關鍵一：名目成本貴十倍？加計「美股股息稅」後差距縮小

小童指出，009826的經理費與保管費合計約為0.5%至0.7%，相較於美股VT僅需0.06%的名目成本，009826足足貴了十倍。

但小童提醒，台灣與美國目前尚未簽署租稅協定，台灣投資人若直接購買VT，配息將被課徵30%的美國股息稅。

以美股佔VT約六成、平均殖利率1.8%來計算，實質稅負成本約達0.34%，加計其他非美地區稅務後，VT的總持有成本將逼近0.5%至0.6%。

相比之下，009826採不配息、累積型設計，不僅免去股利所得稅與二代健保補充保費，也省去了複委託、電匯及換匯等隱藏成本，對追求方便的投資人來說更省事。

關鍵二：選股邏輯大不同！009826聚焦各國龍頭中大型股

在選股邏輯方面，雖然兩者皆標榜投資全球，但VT涵蓋了全球將近98%至99%的可投資市值，成分股多達一萬多檔，包含大量中小型股。

而009826則是追蹤標普TIP世界股票指數，篩選流通市值大於10億美元的企業，並要求各國配置比例不得偏離母指數太多，最終透過最佳化抽樣僅保留2,000多檔成分股。

小童分析，這代表009826更聚焦於中大型股，美股部分會涵蓋大中小企業，但其他國家如台灣、日本則主要鎖定台積電、三星、美光等具代表性的龍頭公司。

關鍵三：分散單一市場風險！近十年年化報酬達10.48%

許多投資人疑惑為何不單押台股？小童展示MSCI國家年度報酬率排行榜表示，過去20年間全球股市贏家年年輪替，如2006年由中國奪冠、2007年為印度，而2025年與2026年則由韓股蟬聯第一。

這說明若非具備精準預測主流的能力，配置全球型標的才能穩定吃到各國的經濟紅利。

根據歷史數據，009826所追蹤的指數近十年年化報酬率約為10.48%，波動度（年化標準差）僅15%上下，遠低於台股0050的25%。

小童總結，對於作風穩健、保守且希望簡化交易手續的投資人而言，009826確實是分散單一國家與產業波動風險的合格選擇。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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