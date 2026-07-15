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這檔ETF新兵扭轉6月破發潮 00408A攻台股新局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股攻高震盪劇烈，頻頻演出單日逾千點震幅，也使得6月以來多檔主動式台股ETF上市日就破發，7月15日上市掛牌的00408A主動第一金優股息，成為6月以來唯一扭轉上市就破發局面的主動式台股ETF新兵，收盤上漲至10.16元，00408A上市紅帶起台股重啟攻高新局期待，吸引投資人交易熱度，上市首日成交量逾6.2萬張，躋身7月15日主動台股ETF成交量前五名之列。

擺脫美韓科技股近期跌勢，7月15日台股開高收紅，盤中上漲逾千點，6月以來台股震盪盤勢是否扭轉，受投資人關注。主動第一金優股息經理人張正中指出，隨著全球AI投資持續擴張，帶動台灣出口、投資與資本市場同步走強，金融市場推升財富效果與民眾消費意願，受惠內需動能增溫、外需持續暢旺，經濟基本面成為台股行情後市表現最強支撐。

台股歷經6月以來的震盪盤勢後，是否有機會重啟上半年漲勢續揚，張正中說明，台灣企業受惠AI產業需求、報價推升，整體獲利成長持續上調，今、明年獲利成長率分別可達40%及25%，成長動能強勁，可望推升台股續揚動能。

前陣子台股呈現高檔震盪，短線獲利了結賣壓湧現，台股走勢偏弱，張正中認為，台灣整體產業成長趨勢依然明確，近期股價回檔反而有助於評價修正，提供投資人逢低布局優質成長股的契機，籌碼沉澱後，下半年台股可望再攻新行情、新局面。

6月新發行主動式台股ETF。(資料來源：CMoney)
6月新發行主動式台股ETF。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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