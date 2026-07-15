快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

全球股市走向分化 統一明星經理人仍看好記憶體及被動元件

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所公布6月定期定額交易戶數排行，主動統一全球創新（00988A）已連續兩個月入榜，且排名持續提升至17名，是唯一入榜的海外主動式ETF。全球資本市場近期震盪，投資人多關注後市表現，展望2026年下半年，統一00988A經理人陳意婷表示，下半年全球股市可望維持多頭格局，但市場走向分化，不再是普漲行情。

產業布局方面，陳意婷表示，AI仍是核心投資主軸，惟考量相關類股累計漲幅已高，後續可聚焦於仍有上修動能的族群，看好被動元件、半導體設備、記憶體、封測相關、載板及上游材料。

統一投信表示，00988A精準卡位AI主流趨勢，反映在績效上表現亮眼。據晨星統計至6月底，00988A近三個月、六個月累積報酬率分別為：87.05%、123.83%，不僅都高於同類型平均，而且都是同類型排名冠軍。00988A成立於2025/10/21，成立以來績效繳出125.4%的亮眼成績。統一00988A經理人陳意婷指出，展望2026下半年，全球股市可望延續多頭，但走勢分化。

預期以美國11月初的期中選舉為分界點，選前的部分，推估股市受選舉不確定性及升息預期變化影響，恐有較大波動，建議投資人把握波動分批布局；選後則不確定性降低，預期受惠AI投資浪潮持續旺盛、及年底估值切換，行情有望再創新高。

截至7月13日，00988A重倉布局記憶體與被動元件。持股鎖定五大記憶體廠，包含：美光（Micron）、日本鎧俠（Kioxia）、SanDisk、威騰、韓國SK海力士（SK Hynix），權重合計超過18%。被動元件部分，則涵蓋日、韓、台三大區域的MLCC 巨頭，如：三星電機、村田製作所(Murata)、國巨*（2327），都在00988A前十大持股。其餘如：電力能源、AI晶片載板、半導體設備、IC設計等也都是00988A聚焦重點。

統一投信表示，AI長線需求強勁，與企業獲利帶動下，預期全球主要股市長線多頭格局不變，投資人可透過分批進場或定期定額布局00988A。

主動統一全球創新（00988A）累積報酬率。(資料來源：晨星)
主動統一全球創新（00988A）累積報酬率。(資料來源：晨星)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

台股基金今年績效勝過ETF 關鍵原因在此

海外股票 ETF 人氣爆棚

科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

相關新聞

買進009826一檔就分散全球！陳重銘對比VT直言：在台灣買繼承最方便

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）近日開放申購，投資全世界股票約六成為美國市場。專家陳重銘分析其優勢，強調其高便利性及遺產稅問題，相較於0050及美股VT更具吸引力。

掩護性買權策略發威？這檔主動台股ETF首配息 年化15.7%

近期台股震盪劇烈，動輒漲跌逾千點，投資人心情跟著洗三溫暖，也直呼近期行情難做。但若是習慣操作選擇權的投資人，可能反而喜歡這種波動行情。中國信託投信旗下首檔採掩護性買權（Covered Call）策略的主動台股ETF—主動中信台灣收益（00406A）15日公告首次配息，每單位擬配發0.128元...

7月31檔台股ETF除息秀夯！五檔台股ETF除息買氣旺 上演一日填息秀

台股15日回血開漲，台積電（2330）法說會前，多頭買方氣盛，除帶動權王台積電、股王信驊（5274）等主流股反彈，也同步激勵五檔台股ETF當天除息，即完成填息，上演「一日填息秀」。

00878存股3年含息獲利65.6%！知美曝「持有47張繼續買」：每月加薪1萬了

高股息ETF近年蔚為風潮，但也伴隨不少質疑聲浪。財經YouTuber知美分享自身存股心路歷程指出，他自2023年起，每個月「無腦」買進一張國泰永續高股息（00878），並將領到的配息全部再投入。 歷經3年多的累積，如今已成功存下47張00878，總投入成本為101萬8,057元，目前帳面獲利達51萬7,193元，帳面報酬率50.8%，若加計歷年累計領取的15萬610元現金股利，總含息報酬率已高達65.6%。

外資列買進首選 + 主動式 ETF 搶買 南電飆漲停1,415元創歷史新高

美系外資直指 ABF 載板將爆發「史詩級缺貨潮」，大幅上調南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等4檔個股目標價，建議買進南電，並列為首選，目標價由1,115元大升至2,310元；另外，多檔主動式ETF也同步搶買南電，15日股價開高後衝上漲停1,415元，創歷史新高，ABF族群同步上漲。

領股利竟比純領薪水省稅！會計師揭密：一樣收入這樣報能抵扣5%

報稅季常讓上班族荷包失血，但透過合法的稅務規劃，其實能幫自己省下不少辛苦錢，房產專家貴哥與胡碩勻會計師發布影音分享「合法節稅祕笈」。 胡碩勻指出，除了增加免稅額，上班族可透過「勞退自提6%」、「精準申報扶養親屬」及「善用股利合併計稅」三大管道合法省下大筆稅金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。