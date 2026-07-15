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買進009826一檔就分散全球！陳重銘對比VT直言：在台灣買繼承最方便

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘指出009826能分散全球風險，且比海外VT更具免配息稅與便於繼承等便利優勢。記者林伯東／攝影
陳重銘指出009826能分散全球風險，且比海外VT更具免配息稅與便於繼承等便利優勢。記者林伯東／攝影

投資人想做好資產配置，常在台灣發行的ETF與美股複委託或海外券商之間抉擇。不敗教主陳重銘在影音內容中分享，近期開放申購的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）是投資全世界股票的標的，其中美國市場約佔六成。他將其與國人熟知的元大台灣50（0050）以及美股VT（Vanguard全世界股票ETF）進行對比，拆解在台灣買「台版全世界ETF」的優勢。

陳重銘分析，0050的持股高度集中在台股，且台股又有台積電權重過高及兩岸地緣政治風險等特點；相較之下，009826將資金分散到全世界，在分散風險的安全性上表現更好。

至於009826與美股VT的差別，陳重銘指出，雖然投資美股VT可行，但資金匯出海外與日後匯回的流程較為繁瑣；更重要的是「遺產稅與繼承問題」，他以自身年紀為例，指出若將資產放在美國，萬一將來面臨繼承，美國針對非美國公民的遺產稅免稅額僅有6萬美元，後續繼承手續也相當麻煩。

若直接在台灣市場購買009826，買賣方式就跟0050一樣簡單，未來家人要辦理繼承也非常方便，具備極高的便利性。

在稅務與成本方面，陳重銘坦言，009826的經理費確實會比美股VT貴一些；不過，009826採取「不配息」機制，投資人不需要擔心配息產生的稅金問題，直接將收益轉為資本利得。

綜合評估便利性、繼承便利度以及避開配息稅務等三大優勢後，他認為購買009826會是比直接前往海外買VT更好的選擇...009826已於7月15日至7月21日開放申購，有興趣的投資人可直接洽詢營業員或貝萊德投信。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF VT 台積電 0050元大台灣50 不配息

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