六市場10年輪流稱冠 這ETF一次參與全球市場

過去十年，全球股市贏家幾乎年年不一樣，泰國、中國大陸、紐西蘭、台灣、南韓、印度都曾登上冠軍寶座。貝萊德投信表示，沒有一個市場能永遠當贏家，也沒有人能每年精準預測「下一棒」在哪，與其押注單一市場，不如透過世界股票ETF分散布局，才不會因波動而錯過全球成長機會。

回顧2016年至2026年上半年的全球股市表現，貝萊德iShares世界股票ETF（009826）擬任基金經理人楊貽甯分析，鮮少有市場能持續連莊。根據彭博統計，過去十年由六個不同國家輪流登上冠軍，南韓及台灣雖各有3個年度登頂，但在每一年年初，沒有人能事先確定當年會是哪個市場領軍。

楊貽甯表示，「猜對下一棒贏家」是散戶最容易陷入的迷思。即使花大量時間研究、追新聞、看報告，最終還是難以每年精準預測。與其把時間花在預測，不如把資產分散到全球，讓市場自己告訴投資人贏家在哪。

009826投資範圍涵蓋近40國、上千檔股票，包含成熟市場與新興市場，並同時涵蓋大型、中型與小型股，約囊括全球可投資市值近九成。相較於台灣現有部分全球股票ETF偏向精選策略、或以大型權值股為主，009826更強調全面布局，讓投資人透過一檔ETF就能貼近全球市場整體樣貌。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）即日起至7月21日展開募集，發行價新台幣10元，採不配息（累積型）設計，主打「不用猜、一次參與全球市場」，募集期間投資人可透過指定的銷售券商申購。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF。(資料來源：貝萊德投信)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。