15檔股票ETF創高價 009824近周漲幅上看4.55%

全球股市高檔震盪劇烈，觀察投信發行國內外股票型ETF近期表現，以美股相關ETF表現相對出色，包括群益美國科技巨頭（009824）、國泰網路資安（00875）、凱基全球菁英55（00926）、永豐美國科技（00886）等共15檔ETF收盤創新高，且清一色都是海外股票ETF。

根據CMoney統計，昨（15）日收盤創高的股票ETF有群益美國科技巨頭、國泰網路資安、凱基全球菁英55、永豐美國科技、中信全球高股息、復華S&P500成長、統一美國50、主動復華金融股息、永豐美國500大、國泰新興市場、富邦標普500、元大S&P500、野村美國研發龍頭、群益S&P500、台新標普500，近一周漲幅介於1.04%至4.55%間。

群益投信美股ETF研究團隊表示，台灣投資人最熟悉的除了台股外，就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，所以更是投資人跨足海外股市首選。AI投資浪潮正興起，由於美股也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。美股眾多題材輪動，建議投資人善用美股ETF來掌握行情。

凱基全球菁英55研究團隊表示，AI投資推升美國製造業活動，消費、就業維持穩定，AI成長帶動美國整體經濟動能展現韌性，資金也並未撤離市場，僅在族群間快速輪動。隨著7月進入財報密集揭露周期，多家大型企業將陸續公布第2季財報，市場關注焦點可望回歸基本面表現。

統一投信表示，AI長線需求強勁，與企業獲利帶動下，預期全球主要股市長線多頭格局不變，投資人可透過分批進場或定期定額布局。

群益美國科技巨頭經理人李晉含表示，美國科技股正處於AI經濟循環中的轉換時期，強大的軟體模型推陳出新，但高算力需求同步拉動硬體族群吃緊，CPU捲土重來、記憶體供不應求，各家分析師紛紛調升重要科技巨頭的目標價與獲利，今年美股企業獲利展望穩健，顯示整體企業基本面仍具支撐，美股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。