高股息ETF 資金避風港

台股近期受外部利空衝擊劇烈震盪，在「高檔震盪、低波動與現金先入袋為安」的市場共識下，具備高配息現金流的ETF成為盤面抗震黑馬。

交叉比對官股進出與配息數據顯示，具備雙位數年化配息率的標的在震盪市況中深獲法人青睞，FT臺灣永續高息（00961）展現極佳抗震力；元大高股息、復華台灣科技優息等ETF也見買盤大舉湧入，凸顯高配息率帶來的穩定現金流，已成為資金趨吉避凶的核心主流趨勢。

高股息ETF表現中，00961為同類標的近期抗跌的黑馬，年化配息率高達18%的，近一周獲官股買超10,905張；年化配息率10%的元大0056則獲公股近一周狂掃18,010張，為官股加碼榜首；年化配息率15%的復華00929近一周亦獲官股買進11,493張。

市場資金明確轉向「高配息率加低波動」的防禦組合，用實質現金流對抗資本利得的縮水風險。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，追蹤指數聚焦企業的股利配發率與殖利率（高股息），更將「填息歷史紀錄」納入核心成分股的篩選關鍵。此舉能有效剔除過去「贏了股息、輸了價差」的虛胖股；隨著下半年大盤震盪向上，高殖利率族群不僅能發揮抗震效果，更在基本面推升下具備填息潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。