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7月31檔台股ETF除息秀夯！五檔台股ETF除息買氣旺 上演一日填息秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股15日回血開漲，台積電（2330）法說會前，多頭買方氣盛，除帶動權王台積電、股王信驊（5274）等主流股反彈，也同步激勵五檔台股ETF當天除息，即完成填息。台股示意圖。聯合報系資料照
台股15日回血開漲，台積電（2330）法說會前，多頭買方氣盛，除帶動權王台積電、股王信驊（5274）等主流股反彈，也同步激勵五檔台股ETF當天除息，即完成填息。台股示意圖。聯合報系資料照

台股15日回血開漲，台積電（2330）法說會前，多頭買方氣盛，除帶動權王台積電、股王信驊（5274）等主流股反彈，也同步激勵五檔台股ETF當天除息，即完成填息，上演「一日填息秀」。

法人表示，由於美6月CPI低於市場預期，降低聯準會升息預期，資金重返電子權值股淘金，帶旺加權指數站回5日均線之上，顯示市場買盤簇擁下，若台積電法說續報佳音，台股除息ETF預估填息時間有望再縮短，建議投資人可鎖定績效表現、產業前景兩頭甜的台股ETF，大啖全球AI資本支出持續引爆的超級周期財。

根據CMoney統計，7月以來，已有八檔台股ETF除息打頭陣，截至15日止，共有六檔ETF完成填息，包括台新投信旗下的台新臺灣IC設計（00947）、台新臺灣半導體30（00904）、台新AI優息動能（00962）及台新永續高息中小（00936），全都在除息日當天完成填息，填息天數一日達標，另外，群益科技高息成長（00946）也一日完成填息，統一台灣高息動能（00939）也二日達成填息，顯示今年台股ETF，受惠本身強勢績效吸引，投資人除息追價買氣強。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，全球科技企業競相投入AI基礎設施，帶動美台兩地股市，正處於AI資本支出的超級周期中，尤其是荷蘭半導體製程設備生產商ASML（艾司摩爾），最新財報顯示再度上修全年銷售預期，反映全球AI需求強勁，目前市場的關鍵焦點已鎖定在16日的台積電法說會上，在法說會定調下半年的風向前，預估市場先維持觀望，待法說會繼續報佳音，市場資金將第一時間重回基本面清晰的台灣半導體供應鏈，預估只要評價修正合理、半導體漲價題材股，中長期表現仍大有可為。

台新投信ETF投資團隊指出，全球AI算力投資持續加速，預估台灣半導體股，仍扮演下半年台股新主流領軍的核心要角，預估全球半導體這波多頭牛市至少還能延續至2027年；2027下半年後，再密切觀察2028、2029年市場需求能見度變化，建議投資人若看好AI長線發展趨勢，可以透過績效表現、產業前景兩頭甜半導體ETF，或者搭配IC設計＋記憶體雙組合的台股ETF作中長期靈活配置，掌握AI資本支出成長的超級紅利財。

7月完成填息的台股ETF績效表現。註：採填息天數由短至長排序。資料來源：CMoney 統計至7/15 單位：%
7月完成填息的台股ETF績效表現。註：採填息天數由短至長排序。資料來源：CMoney 統計至7/15 單位：%

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 聯準會

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