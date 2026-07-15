股市高檔劇震 這18萬投資人先笑

高股息ETF近年蔚為風潮，但也伴隨不少質疑聲浪。財經YouTuber知美分享自身存股心路歷程指出，他自2023年起，每個月「無腦」買進一張國泰永續高股息（00878），並將領到的配息全部再投入。 歷經3年多的累積，如今已成功存下47張00878，總投入成本為101萬8,057元，目前帳面獲利達51萬7,193元，帳面報酬率50.8%，若加計歷年累計領取的15萬610元現金股利，總含息報酬率已高達65.6%。

2026-07-15 13:19