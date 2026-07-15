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股市高檔劇震 這18萬投資人先笑
全球股市高檔震盪劇烈，觀察投信發行210檔國內外股票型ETF近期表現，其中僅包括群益S&P500、元大S&P500、富邦標普500、中信全球高股息、永豐美國500大、國泰網路資安、台新標普500等共ETF在今（15）日盤中續創新高價，且清一色都是海外票ETF，讓184,494位受益人在劇烈行情中還笑得出來，整體而言，美股S&P500相關ETF表現出色。
群益投信美股ETF研究團隊表示，台灣投資人最熟悉的除了台股外，就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，所以更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。AI投資浪潮正興起，由於美股也是AI科技發展基地，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。目前美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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