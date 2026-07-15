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韓股動盪 區域型 ETF、基金逢低布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

今年飆漲的韓股出現七次熔斷，展望後市，法人認為，隨著AI應用逐步擴展至企業、消費電子及智慧裝置等領域，將持續推升算力需求，並帶動半導體、記憶體及相關零組件產業進入新一輪成長循環，相較於投資單一市場布局，建議可以透過區域型ETF或是基金來逢低布局，不僅降低波動度也更有機會完整參與AI產業成長。

國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，上周五韓國記憶體巨頭海力士在那斯達克風光掛牌，進一步強化美、韓資本市場的連動，不料海力士在韓股市場卻遭連日修正，主因是市場已提前反應SK海力士第2季的營業利益，但長期來看仍有望保持成長，加上AI產業發展已由大型資料中心建設為主的「基建期」，逐步邁向終端應用快速普及的新階段。

市場預估，全球AI代理市場於2025年至2035年的年複合成長率（CAGR）可望達43.57%，邊緣AI市場同期亦有望維持20%以上成長。AI算力進入爆發成長期，高頻寬記憶體（HBM）供不應求，包括三星、SK海力士等記憶體大廠陸續調漲產品價格，企業級SSD與DDR5需求同步增溫。

台灣與韓國在全球AI供應鏈中分別掌握晶片製造與高階記憶體兩大關鍵技術。前者擁有完整的半導體產業聚落，可望持續受惠AI帶動的企業獲利成長；後者則在HBM、DRAM及NAND Flash等高階記憶體領域居於全球領先地位，隨著AI模型訓練與推論需求快速增加，記憶體的重要性持續提升，也成為支撐AI發展不可或缺的重要元件。

根據基金月報，復華亞太成長基金配置韓股約兩成。展望後市，經理人林光佑表示，近期韓國股市大跌，主要來自籌碼面恐慌所造成，而非基本面出現重大變化，因今年來記憶體產業漲多後，市場出現雜音，加上韓國股市散戶高槓桿投資，行情大幅波動、報酬縮水引發恐慌性賣壓，在三星、海力士等指標股走跌下，加大KOSPI指數近期跌勢。然而AI基本面前景仍佳，企業獲利仍持續上修，中期股市多頭趨勢未變，投資AI供應鏈投資機會仍首選亞太市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韓股 基金 SK海力士

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