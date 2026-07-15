00988A 獲定期定額族青睞 經理人預測下半年全球股市走向分化

證交所公布6月定期定額交易戶數排行，主動統一全球創新（00988A）已連續兩個月入榜，且排名持續提升至17名，是唯一入榜的海外主動式ETF。全球資本市場近期震盪，投資人多關注後市表現，展望下半年，主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，下半年全球股市可望維持多頭格局，但市場走向分化，不再是普漲行情。

00988A卡位AI主流趨勢，反映在績效上表現亮眼。據晨星統計至6月底，00988A近三個月、六個月累積報酬率分別為87.0%、123.8%，不僅都高於同類型平均，而且都是同類型排名冠軍。00988A成立於2025/10/21，成立以來績效繳出125.4%的亮眼成績。

陳意婷指出，展望下半年，全球股市可望延續多頭，但走勢分化。預期以美國11月初的期中選舉為分界點，選前的部分，推估股市受選舉不確定性及升息預期變化影響，恐有較大波動，建議投資人把握波動分批布局；選後則不確定性降低，預期受惠AI投資浪潮持續旺盛、及年底估值切換，行情有望再創新高。

產業布局方面，陳意婷表示，AI仍是核心投資主軸，惟考量相關類股累計漲幅已高，後續可聚焦於仍有上修動能的族群，看好被動元件、半導體設備、記憶體、封測相關、載板及上游材料。

截至7月13日，00988A重倉布局記憶體與被動元件。持股鎖定五大記憶體廠，包含美光、日本鎧俠、SanDisk、威騰、韓國海力士，權重合計超過18%。被動元件部分，則涵蓋日、韓、台三大區域的MLCC 巨頭，如三星電機、村田製作所、國巨，都在00988A前十大持股。其餘如電力能源、AI晶片載板、半導體設備、IC設計等，也都是00988A聚焦重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。