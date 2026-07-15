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00878存股3年含息獲利65.6%！知美曝「持有47張繼續買」：每月加薪1萬了

聯合新聞網／ 知美Jimmy
知美分享3年存00878的成果，靠每月定期買入與股利再投入，累積47張並達65.6%含息報酬。中央社
知美分享3年存00878的成果，靠每月定期買入與股利再投入，累積47張並達65.6%含息報酬。中央社

高股息ETF近年蔚為風潮，但也伴隨不少質疑聲浪。財經YouTuber知美分享自身存股心路歷程指出，他自2023年起，每個月「無腦」買進一張國泰永續高股息（00878），並將領到的配息全部再投入。

歷經3年多的累積，如今已成功存下47張00878，總投入成本為101萬8,057元，目前帳面獲利達51萬7,193元，帳面報酬率50.8%，若加計歷年累計領取的15萬610元現金股利，總含息報酬率已高達65.6%。

破除左手換右手迷思

知美表示，過去1至2年因高股息ETF績效平淡，市場上常有「買高股息會睡公園」、「配息只是左手換右手」等酸言酸語。

然而隨著今年高股息ETF股價與配息同步創下新高，當初在低價位默默累積張數的投資人，如今已迎來價差與配息兩頭賺的甜美果實。

以今年5月持有46張參與除息為例，在配息調高至0.66元之下，6月份順利領到3萬360元的股利，體驗到「一早起來被3萬元砸醒」的被動收入威力，這已相當於社會新鮮人一個月的薪水。

不盲求最高息

面對全台人氣最高的三大高股息ETF（0056、00878、00919），00878因殖利率相對較低常被拿來比較。

身為保守投資人的知美解釋，相較於0056與00919追求極致的高殖利率，00878的選股邏輯是觀察最近3年的平均殖利率，剔除了因一時獲利暴增的景氣循環股，這讓它在波動市況中展現極佳的穩定度。

投資市值型或高股息型ETF沒有絕對優劣，「不是哪一檔會賺，而是哪一檔你願意持有、也抱得住」，唯有抱得住，才能參與未來數十年的複利行情。

設定階段目標

知美提醒，高股息ETF的配息不是固定的，填息也不是絕對。今年因多頭行情多了資本利得支撐，使配息水準攀升，但未來市場若出現修正，配息也有可能縮水。

因此，投資人必須持續累積張數，才能確保現金流的穩定。

以目前配息水準估算，若要挑戰月領1萬元（單季3萬元），需要持有46張00878，成本約148.6萬元；若要挑戰月領3萬元，則需持有137張，成本約356.5萬元。

知美以此勉勵存股族，不必等變厲害了才開始，唯有親自走進市場，才能為自己打造穩健的退休現金流。

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

知美Jimmy

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