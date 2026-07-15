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外資列買進首選 + 主動式 ETF 搶買 南電飆漲停1,415元創歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美系外資直指 ABF 載板將爆發「史詩級缺貨潮」，大幅上調南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等4檔個股目標價，建議買進南電，並列為首選，目標價由1,115元大升至2,310元；另外，多檔主動式ETF也同步搶買南電，15日股價開高後衝上漲停1,415元，創歷史新高，ABF族群同步上漲。

美系外資日前釋出「亞洲科技產業」報告，認為ABF載板瓶頸難解，缺貨夢魘將更加激烈，大幅上調南電、景碩、欣興、臻鼎-KY等4檔個股目標價；其中，給予南電買進評等，且列為首選，目標價由1,115元大升至2,310元。

另外，景碩也是買進評等，目標價由555元調升至1,120元；欣興則是中立評等，目標價由630元調升至1,140元；臻鼎-KY獲買進評等，目標價由388元調升至824元。

美系外資預估ABF 載板缺貨潮可能持續超過 30 個月，2026 年下半年、2027 年及 2028 年的缺貨率將分別達14%、34% 、51%，漲價速度可能會比預期更快，帶動台系載板廠毛利率與獲利表現均具備強勁的上修空間。

美系外資大幅調高目標價且喊買南電，多檔主動式ETF也搶買，包括統一台股增長（00981A）、統一升級50（00403A）、復華未來50（00991A）、15日掛牌上市的主動第一金優股息（00408A）等，都同步買進南電；根據第一金投信官網資料，主動第一金優股息總持股目前有33檔，前十大持股中，南電持股比重為2.04%。

南電早盤以1,350元開出， 盤中衝上漲停1,415元鎖死，寫歷史新高價；欣興盤中漲幅逾8%，景碩盤中漲幅逾2%，臻鼎-KY盤中也上漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南電 外資 景碩

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