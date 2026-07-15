捕捉金融創新商機 聯邦009825 7月17日掛牌

聯邦美國金融創新ETF（009825）預計7月17日於櫃買中心掛牌， 009825投資範圍涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟等領域，有望協助投資人掌握金融產業數位轉型帶來的長期投資機會。

聯邦美國金融創新ETF(009825)聚焦美國金融創新產業，以等權重方式布局30檔具代表性的金融創新企業，投資範圍涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟等領域，希望透過分散配置降低單一個股對投資組合的影響，協助投資人參與全球金融數位轉型所帶來的長期發展機會。其優勢在於避免單一大型股跌幅對整體淨值造成過大衝擊。中小型金融科技新星與科技巨頭享有同等配置比重，能更敏銳地捕捉到新創企業爆發期的投資機會。

隨著AI、區塊鏈及雲端技術快速發展，全球金融產業正迎來百年來最重要的一次轉型。過去以銀行分行、信用卡及現金交易為主的金融服務，正逐步走向數位支付、線上理財、資產代幣化（RWA）及穩定幣等新型態金融生態。法人表示，金融創新的發展已不再只是科技議題，而是牽動全球金融業競爭力的重要趨勢，也讓相關企業成為市場關注焦點。

近期包括Visa、Mastercard、Robinhood等企業，以及多家大型銀行與金融科技公司，也持續布局數位支付、區塊鏈應用及數位資產服務，顯示金融創新正從新興概念逐步走向商業化應用，帶動產業生態持續擴展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。