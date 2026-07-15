市場情緒轉佳 主動式台股 ETF 領軍衝鋒 00995A盤中飆逾4%

美國6月CPI低於市場預期，降低聯準會7月升息的可能性，加上川普宣布取消荷莫茲海峽通行費，激勵美股四大指數昨（14）日全面收紅，帶動台股15日重啟多頭攻勢。主動式台股ETF表現更為強勢，其中主動中信台灣卓越（00995A）盤中漲幅逾4%，主動復華台灣未來50（00991A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動富邦台灣龍耀（00905A）也緊追在後。

法人表示，15日盤面由記憶體、PCB族群領軍上攻，半導體、光通訊等類股同步反彈。另一方面，台積電法說會將於16日登場，先前公布的營收表現已驗證AI需求持續擴大。若法說會釋出的營運展望符合甚至優於市場預期，不僅可進一步印證AI需求強勁，也有助支撐AI相關族群後市表現。

00995A經理人張書廷表示，先前市場評價修正，主要來自地緣政治風險升溫，以及投資人對AI變現能力產生疑慮。然而，這類消息幾乎每隔一段時間便會出現一次，但從台積電的營運表現，以及全球大型雲端服務業者持續增加資本支出來看，都顯示AI需求依舊強勁，且仍處於持續擴大的趨勢之中。

張書廷指出，儘管市場短線因漲多而出現評價修正，但企業基本面並未出現惡化跡象，因此後續仍具反彈機會。他認為，台灣加權指數在9月底前挑戰更高點的機會仍在，建議投資人可透過逢低布局或定期定額方式參與市場成長。

展望後市，張書廷表示，在AI技術持續升級、需求不斷擴大的帶動下，仍看好半導體、散熱等核心受惠族群，以及受供需吃緊帶動報價上漲的記憶體、PCB等產業，相關類股可望持續受惠於AI長期成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。