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今最後買進！中信00928將配2.75元 年化配息率15.7% 今年報酬飆逾80％

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
00928公告每受益權單位配息2.75元，以7月14日收盤價估算，單次配息率7.88%、年化配息率15.75%，雙創掛牌以來新高。圖／聯合報資料照片
00928公告每受益權單位配息2.75元，以7月14日收盤價估算，單次配息率7.88%、年化配息率15.75%，雙創掛牌以來新高。圖／聯合報資料照片

市場情緒轉佳，加上AI受惠族群百花齊放，櫃買指數今年氣勢如虹，也帶動聚焦上櫃龍頭成長股的ETF表現亮眼。中信上櫃ESG30ETF（00928）今年來總報酬率超過80%，最新配息公告顯示，每受益權單位將配發股息2.75元。

以14日收盤價34.91元估算，00928單次配息率達7.88%，年化配息率達15.75%，雙雙創下掛牌以來新高。15日為最後買進日，想領高息又想參與產業龍頭行情的投資人，可把握進場機會。

美國6月CPI低於市場預期，降低市場對聯準會7月重啟升息的擔憂，加上川普宣布取消荷姆茲海峽通行費，帶動市場情緒回溫，美股全面收紅，也激勵台股15日走勢。法人表示，記憶體、PCB族群領漲，半導體、光通訊等類股同步反攻。相較大型權值股，上櫃公司股本較小、營運彈性較高，在市場情緒轉趨樂觀時，股價表現往往更具爆發力。

00928為國內首檔聚焦上櫃龍頭股的ETF，截至7月14日，持股幾乎囊括各產業龍頭企業，同時納入多檔具市場領導地位的AI概念股。前十大持股包括台燿、元太、旺矽、聯亞、環球晶、信驊、群聯、聖暉*、宜鼎及金居。

00928經理人張圭慧表示，台積電日前公布6月營收，繳出優於市場預期的成績單，再度驗證AI需求持續擴大，而即將登場的法說會，第2季營運表現及後續財測展望將成為市場關注焦點。若內容符合甚至優於市場預期，不僅可進一步印證AI需求強勁，也有助支撐AI族群後市表現。

此外，00928採用ESG與財務面雙重篩選機制，也是績效亮眼的重要原因之一。張圭慧表示，00928追蹤指數先排除高污染、高耗能產業，再透過ESG評級與基本面指標篩選標的，最終精選30檔優質上櫃公司納入成分股。

張圭慧進一步指出，這套選股機制並非以犧牲成長性換取防禦力，而是透過提升企業體質與長期競爭力，篩選出兼具成長潛力與治理優勢的企業。尤其在AI產業快速變革的環境下，更能有效發掘具備資本支出能力及公司治理優勢的優質企業。此外，指數每年進行四次定期審核，有助快速納入最新產業趨勢與成長動能，提升投資組合競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 聯準會 群聯 00928中信上櫃ESG 30 ETF

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