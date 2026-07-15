領股利竟比純領薪水省稅！會計師揭密：一樣收入這樣報能抵扣5%

報稅季常讓上班族荷包失血，但透過合法的稅務規劃，其實能幫自己省下不少辛苦錢，房產專家貴哥與胡碩勻會計師發布影音分享「合法節稅祕笈」。

胡碩勻指出，除了增加免稅額，上班族可透過「勞退自提6%」、「精準申報扶養親屬」及「善用股利合併計稅」三大管道合法省下大筆稅金。

妙招一：勞退自提6% 免稅兼存退休金

薪水族最直接的節稅方式是「勞退自提」，胡碩勻表示，政府規定勞退自提的6%不計入年度薪資所得課稅。

以月薪5萬元（年薪65萬）且適用5%稅率的上班族為例，自提6%一年可提撥約3.6萬元，這筆金額能直接從個人所得中扣除，現省近2,000元稅金。

若為適用40%高稅率的族群，省下的稅金更達上萬元，還能強迫儲蓄、享受近年勞退基金高績效的投資收益。

妙招二：扶養尊親屬免稅額高 留意「基本生活費」防反效果

申報扶養親屬也是常見的節稅手段。胡碩勻說明，一般免稅額為9.7萬元，70歲以上尊親屬則高達14.3萬元，節稅效果顯著。

不過他特別提醒，扶養對象若有其他利息、租金或兼職收入，會併入申報戶合算。

若扶養對象的所得超過基本生活費（目前為21.3萬元），反而可能拉高申報戶的適用級距，因此若尊親屬自身收入過高，建議分開申報。

此外，欲申報扶養未成年或仍在就學的兄弟姊妹，務必保留學費收據等扶養證明以備查核。

妙招三：存股族大利多 合併申報賺8.5%抵稅金

針對近年風行的存股與ETF投資，胡碩勻提出了一個顛覆常識的觀點：在同等收入下，領股利的人竟然比純領薪水的人更省稅。

他解釋，中產階級選擇股利「合併計稅」，可享有8.5%的可扣抵稅額（上限8萬元）。

以年收入90萬元為例，若全為薪資，需繳納22,700元稅金；若其中包含5萬元股利，在合併申報下可獲得4,250元的抵扣稅額，實繳稅金降至18,450元，等同省下4,000多元。

胡碩勻估算，股利所得在94萬至100萬元以內的投資人，多能全額享受此項抵稅優惠，對存股族而言是一大福音。

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