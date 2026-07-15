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009826募集引關注！不只包辦全球九成市值 詹璇依點「新股通關機制」成最大亮點

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依指出，被稱為台版VT的009826涵蓋全球48國與近九成可投資市值股票，更具備「IPO快速通關」機制，新股流通市值逾20億美元最快5個交易日即可納入，有助參與未來科技巨頭的上市蜜月行情。記者曾原信／攝影
詹璇依指出，被稱為台版VT的009826涵蓋全球48國與近九成可投資市值股票，更具備「IPO快速通關」機制，新股流通市值逾20億美元最快5個交易日即可納入，有助參與未來科技巨頭的上市蜜月行情。記者曾原信／攝影

被市場稱為「台版VT」的「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（代號：009826）於7月15日至7月21日展開募集，引投資人關注。財經主持人詹璇依透過影音內容分析，指出這檔標的具備三個值得留意的核心重點。

詹璇依表示，首先，該檔ETF是目前在台灣可透過單一商品掌握全球投資機會的全球型ETF，其投資範圍涵蓋48個國家、擁有超過1000檔股票。

其次，該指數覆蓋了全球將近九成的可投資市值股票，且持股類型不局限於大型股，投資人買進即有機會成為這1000家全球企業的股東。

最後，詹璇依特別點出其具備「IPO快速通關」機制。她解釋，過去新上市的IPO個股通常不會立刻被納入指數，但009826所追蹤的指數設有特殊規則，只要新股的流通市值超過20億美元，最快在上市後的5個交易日即可納入指數追蹤。

因此，未來若如OpenAI或Anthropic等企業上市，投資人將有機會透過009826參與其上市初期的主升段或蜜月行情。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF VT

詹璇依 基金小姐姐

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