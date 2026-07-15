009826募集引關注！不只包辦全球九成市值 詹璇依點「新股通關機制」成最大亮點

被市場稱為「台版VT」的「貝萊德iShares安碩世界股票ETF」（代號：009826）於7月15日至7月21日展開募集，引投資人關注。財經主持人詹璇依透過影音內容分析，指出這檔標的具備三個值得留意的核心重點。

詹璇依表示，首先，該檔ETF是目前在台灣可透過單一商品掌握全球投資機會的全球型ETF，其投資範圍涵蓋48個國家、擁有超過1000檔股票。

其次，該指數覆蓋了全球將近九成的可投資市值股票，且持股類型不局限於大型股，投資人買進即有機會成為這1000家全球企業的股東。

最後，詹璇依特別點出其具備「IPO快速通關」機制。她解釋，過去新上市的IPO個股通常不會立刻被納入指數，但009826所追蹤的指數設有特殊規則，只要新股的流通市值超過20億美元，最快在上市後的5個交易日即可納入指數追蹤。

因此，未來若如OpenAI或Anthropic等企業上市，投資人將有機會透過009826參與其上市初期的主升段或蜜月行情。

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