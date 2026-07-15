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聯邦 ETF 009804每單位配1.53元 除息交易日為7月16日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯邦台灣精彩50 ETF（009804）公告第二次預估配息，每受益權單位預估配發1.53元，除息交易日為7月16日，最後買進日為7月15日，收益發放日預計為8月10日，實際配息金額將於7月14日正式公告。

AI浪潮持續推升全球半導體產業成長，市場聚焦晶圓代工龍頭16日法人說明會。根據MorganStanley最新發布的報告，預估晶圓代工龍頭2026年美元營收成長可望接近40%，第3季美元營收將季增10%至15%，全年資本支出亦有機會提高至560億美元，顯示AI需求仍維持強勁，也持續看好台灣科技產業長期發展前景。

法人表示，AI應用持續擴展，帶動半導體、高效能運算及電子供應鏈需求成長，台灣大型權值科技公司可望持續受惠。例如晶片設計龍頭、封測龍頭今年以來表現特別優異。

聯邦台灣精彩50 ETF（009804）追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，布局台灣市值前50大企業，並採單一個股30%權重上限設計，在掌握大型權值股成長契機的同時，也兼顧投資組合分散效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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