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股債兼備ETF僅3檔！00981T、00982T大不同 阮慕驊曝：高報酬背後代價是波動

聯合新聞網／ 綜合報導
阮慕驊指出00981T採債七股三配置，上半年最大回撤不到6%且預估年化配息率近8%，比起高股票佔比的00982T，更適合追求低波動與月配息的投資人。記者余承翰／攝影
阮慕驊指出00981T採債七股三配置，上半年最大回撤不到6%且預估年化配息率近8%，比起高股票佔比的00982T，更適合追求低波動與月配息的投資人。記者余承翰／攝影

財經專家阮慕驊在臉書發文指出，股債兼備的平衡型ETF，目前市場上僅有三檔，屬於ETF中商品數量較少的類型。其中，平衡凱基雙核收息（00981T）今年截至7月10日的總報酬率為18.5%，雖然不及部分主動式ETF動輒六成至一倍的表現，但波動度及最大回撤幅度相對較小，報酬又優於單純投資債券的債券型ETF。

阮慕驊表示，00981T具備月月配息設計，對希望每月取得現金流、增加收入的投資人而言，是兼具高息、低波動及資本利得潛力的投資工具。他也提醒，選擇投資商品時，應根據投資目的與策略挑選，不能只把報酬率當成唯一標準。

他指出，報酬率有時會與波動度及最大回撤幅度成正比，若投資人只追逐高報酬標的，市場出現較大波動時，也可能面臨更劇烈的拉回。以今年上半年為例，主動式ETF總報酬率居首的主動復華未來50（00991A），最大回撤曾達16.5%；市值型ETF表現第一的兆豐藍籌30（00690），最大回撤也曾達15.3%，相較之下，00981T上半年最大回撤不到6%。

至於同樣被歸類為平衡型ETF的平衡兆豐台美動能（00982T），今年截至7月10日總報酬率達51.2%，與00981T的18.5%差距明顯。阮慕驊解釋，關鍵在於股債配置不同，00981T採取債券七成、股票三成；00982T則為股票八成、債券兩成，僅在台股跌破200日移動平均線時，才調整為股債各半，因此更適合稱為「條件式平衡型ETF」。

阮慕驊進一步指出，00982T今年最大回撤曾達12.7%，與00981T不到6%的回撤幅度形成對比，也反映兩者報酬率差異。00981T的債券部位配置全球BBB級投資等級公司債，股票部位則投資台股前25大權值股，搭配月月配息及預估近8%的年化配息率，整體設計聚焦「穩中求勝兼有現金流」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息 00690兆豐藍籌30 00982T平衡兆豐台美動能 ETF 月配息 00991A主動復華未來50

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