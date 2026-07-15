昨盤中大跌1700點！陳重銘趁機加碼撿便宜：台積電（2330）還有00685L

台股昨日盤中重挫1700點引發市場恐慌，投資人紛紛思索該離場還是逢低布局。對此，不敗教主陳重銘透過影音內容分享自身操作，透露自己在股市大跌期間已進場加碼。

陳重銘表示，自己主要加碼了兩檔標的。第一檔為台積電（2330），他指出台積電上半年業績表現優異、今年獲利大成長，且下半年為傳統旺季，因此選擇趁大跌之際進場撿便宜。

針對預算有限、認為台積電股價過高的投資人，陳重銘建議可選擇購買加權指數（大盤），因為目前加權指數內台積電權重約佔42%。

他透露，自己也同步加碼了群益臺灣加權正2（00685L）。陳重銘解釋，選擇00685L的原因在於其分割後單價較便宜（單張約1.1萬至1.2萬元），便於分散資金慢慢累積；此外，該檔ETF的經理費為同類型加權正2中最低，對投資人相對有利。

對於後續市場走勢，陳重銘評估，由於台股上半年漲幅較高需要消化能量，預期第三季將以盤整居多，但個人仍看好第四季行情，因此會利用第三季進行慢速布局。

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