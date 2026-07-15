快訊

「臨老入花叢」3星座男越老越暈船！天蠍體力驚人、他80歲也追愛

南韓槓桿股民遭血洗！10天逾92億元被斷頭 網：不斷怎麼V

「炸到我說夠了為止」！川普威脅伊朗：不談判下周開始炸電廠橋梁

昨盤中大跌1700點！陳重銘趁機加碼撿便宜：台積電（2330）還有00685L

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘分享在台股重挫1700點時進場加碼台積電與00685L，並指出第三季雖以盤整居多，但看好第四季行情，建議小資族可透過低經理費的加權正2分批布局。中央社
陳重銘分享在台股重挫1700點時進場加碼台積電與00685L，並指出第三季雖以盤整居多，但看好第四季行情，建議小資族可透過低經理費的加權正2分批布局。中央社

台股昨日盤中重挫1700點引發市場恐慌，投資人紛紛思索該離場還是逢低布局。對此，不敗教主陳重銘透過影音內容分享自身操作，透露自己在股市大跌期間已進場加碼。

陳重銘表示，自己主要加碼了兩檔標的。第一檔為台積電（2330），他指出台積電上半年業績表現優異、今年獲利大成長，且下半年為傳統旺季，因此選擇趁大跌之際進場撿便宜。

針對預算有限、認為台積電股價過高的投資人，陳重銘建議可選擇購買加權指數（大盤），因為目前加權指數內台積電權重約佔42%。

他透露，自己也同步加碼了群益臺灣加權正2（00685L）。陳重銘解釋，選擇00685L的原因在於其分割後單價較便宜（單張約1.1萬至1.2萬元），便於分散資金慢慢累積；此外，該檔ETF的經理費為同類型加權正2中最低，對投資人相對有利。

對於後續市場走勢，陳重銘評估，由於台股上半年漲幅較高需要消化能量，預期第三季將以盤整居多，但個人仍看好第四季行情，因此會利用第三季進行慢速布局。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 00685L群益臺灣加權正2 台股 槓桿ETF

延伸閱讀

戳破網紅3大錯誤理由！009816績效贏0050真相：拿009804一比關鍵在「台積電多寡」

台積電（2330）只要下跌就是「珍珠」！陳重銘：資本支出不斷上修其實是好戲剛開始

謝金河示警2檔ETF下跌風險！網友嗨喊「韓股有救」：進場訊號來了

南韓槓桿股民遭血洗！10天逾92億元被斷頭 網：不斷怎麼V

相關新聞

昨盤中大跌1700點！陳重銘趁機加碼撿便宜：台積電（2330）還有00685L

台股近日重挫1700點，市場恐慌蔓延。不敗教主陳重銘趁機在跌市中進場加碼台積電（2330）及群益臺灣加權正2（00685L），看好第四季行情。他認為目前是逢低布局的好時機。

台股ETF除息秀開鑼 四檔平均年化配息率逾15%最吸睛

台股ETF除息旺日將至，明（16）日將有17檔台股ETF除息，平均年化配息率逾10%，而群益半導體收益（00927）、FT臺灣永續高息（00961）、FT臺灣SMART、中信上櫃ESG等四檔更有超過15%亮麗表現。

AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

在科技股估值修正、美伊談判反覆下，6月以來市場觀望氣氛轉濃，加上部分資金獲利了結，美股四大指數自歷史高點回落，不少投資人此時選擇逢低分批布局美股ETF，據統計，期間受益人不減反增的美股ETF，科技、市值型、主動式各有支持者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。