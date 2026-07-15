AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

在科技股估值修正、美伊談判反覆下，6月以來市場觀望氣氛轉濃，加上部分資金獲利了結，美股四大指數自歷史高點回落，不少投資人此時選擇逢低分批布局美股ETF，據統計，期間受益人不減反增的美股ETF，科技、市值型、主動式各有支持者。

群益美國科技巨頭（009824）經理人李晉含指出，近期市場對於評價走高的科技成長股進行獲利了結，使大型AI權值股走勢出現分歧，但整體AI基礎建設投資趨勢未變，企業持續擴大AI資本支出，仍支撐半導體與AI供應鏈中長期成長動能。

有鑒於美國科技霸權地位難以撼動，加上AI需求強勁，不僅現任科技七雄前景可期，受惠於AI應用拓展的AI決策系統、資安防護、資料中心、晶片等潛力巨頭表現也值得留意。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，6月底AI族群在大漲後進入震盪整理，反映市場消化高評價與短期消息面雜音。展望後市，預期財報公布前，高成長股仍將維持高檔震盪，主動式美股ETF因具有靈活選股優勢，能因應市況與企業獲利表現及時調整持股，更有助於動態掌握美股行情。產業方面，AI供應鏈中長期多頭格局仍可望延續，仍相對看好獲利成長明確、訂單能見度高的AI核心受惠族群。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍分析， 當前市場雖維持高檔震盪格局，但AI持續帶動龐大算力需求，促使資金大量投入資料中心建設，帶動半導體、設備供應商、記憶體、電力設備、公用事業及電網等相關產業。在需求強勁且供給相對有限的環境下，相關產業仍具成長動能。

不過，市場也持續關注AI基礎建設的大規模資本支出是否已被過度反映，以及企業獲利預估是否過於樂觀，因而造成股價波動。

展望後市，洪華珍認為，雖然中東地緣政治風險再升溫，但隨著美國對能源進口依賴程度大幅降低，市場對近期美伊衝突敏感度有所下降。現階段市場焦點仍聚集美科技企業資本支出規模、企業財報、美國通膨走勢以及聯準會利率政策方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。