台股ETF除息秀開鑼 四檔平均年化配息率逾15%最吸睛

台股ETF除息旺日將至，明（16）日將有17檔台股ETF除息，平均年化配息率逾10%，而群益半導體收益（00927）、FT臺灣永續高息（00961）、FT臺灣SMART、中信上櫃ESG等四檔更有超過15%亮麗表現。

美國與伊朗之間戰火再度升級，全球股市震盪整理，連帶台股昨日一度下殺1,726點，逢低買盤也持續進場承接ETF。據CMoney統計，昨日ETF成交值日成長108.4%或804.1億元，增至1,545.3億元，為今年第六高。

其中，改寫成交值新高的ETF，包含群益半導體收益42.9億元、FT臺灣永續高息7.9億元、主動安聯台灣高息5.5億元、玉山嚴選非投債2.9億元；這四檔均將於明日除息，且單期的配息金額以及換算的配息殖利率都改寫掛牌新高，顯示部分買盤傾向於參與ETF除息，在震盪行情之中，先落袋為安。

群益投信台股ETF研究團隊分析，台股近期修正主要來自荷莫茲海峽再度封鎖、聯準會官員釋出偏鷹言論，刺激升息預期並壓抑市場表現。整體來看，股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，隨著AI商機不斷擴大，AI需求也轉變成長期、結構性需求，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。雖然台股近期拉回整理，但AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，今年台股企業獲利成長率預估值達48.4%，凸顯台股成長背後擁有企業獲利做支撐。操作上，可擇優布局AI供應鏈相關、具業績能見度的族群。

安聯投信認為，AI與半導體產業帶動的漲勢已累積相當幅度，市場結構已由過去單邊上漲逐漸轉向波動加劇、類股快速輪動的新階段。未來市場表現將更容易受到利率政策、資金流向及國際政經局勢等多重因素影響，因此投資策略更應兼顧收益與成長，以多策略布局因應市場變化。下半年除AI及科技股可望持續受惠於長期成長趨勢外，金融、傳產及高股息族群也有機會受惠於資金回流及除權息題材，形成輪漲格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。