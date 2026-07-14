主動式ETF 00408A 15日掛牌！33檔持股出爐 含台積電、台達電、廣達

市場焦點的主動式ETF戰場再添一檔新兵！主動第一金優股息（00408A）將在15日上市，規模為17.71億元，主要持股包含台積電（2330）、台達電（2308）、廣達（2382）等。

根據第一金投信官網資料，主動第一金優股息淨值達10.03元，總持股目前有33檔，持股比重來到65.77%，前十大持股及權重依序為台積電6.3%、台達電3.66%、廣達3.26%、台灣大（3045）3.01%、中華電（2412）3%、緯穎（6669）2.21%、欣興（3037）2.07%、統一超（2912）2.05%、南電（8046）2.04%、鴻海（2317）1.99%。

主動第一金優股息是第一金投信的第二檔主動式ETF，於7月6日成立，風險等級為RR4，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採季配息，保管銀行為臺灣中小企業銀行，ETF經理人是張正中，經理費為0.75%、保管費為0.035%。

主動第一金優股息追求股價、股息雙收動能，以台灣市值前500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股，同時透過三重機制鎖定獲利具成長性、股息具成長空間、殖利率具競爭優勢的投資標的；從獲利、股利雙成長因子選股，加上股息殖利率競爭力考量，投資鎖定「股價動能」與「股息提升」更有實力的投資組合。

主動第一金優股息經理人張正中指出，此波台股的表現，持續反應AI帶來的產業轉型，展現台股高獲利成長、高股利成長、高本益比的特性，接著在下半年，進入高波動、類股輪動加快的台股行情，特別進入傳統台股除權息旺季，不少高股息成長標的，在波動行情中，更接棒成為穩盤要角。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。