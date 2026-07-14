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股市震盪下 債券避險買氣升！八檔非投等債ETF股價翻紅買氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
八檔非投等債ETF績效表現。註：採近三個月績效由大至小排序，00989B於3/30上市 00988B於3/25上市。資料來源：CMoney 統計至7/14 單位：%
八檔非投等債ETF績效表現。註：採近三個月績效由大至小排序，00989B於3/30上市 00988B於3/25上市。資料來源：CMoney 統計至7/14 單位：%

美伊展開新一輪軍事衝突，拖累昨美股科技股重摔，牽動今台股急殺，相關股票ETF表現灰頭土臉，催生擁高息特性的固定收益型ETF，包括非投等債ETF等，近期股價表現翻紅，根據CMoney統計，截至14日止，八檔非投等債ETF績效表現不俗，觀察近三個月期間，就有七檔績效漲逾2%；換作7月以來，非投等債ETF全體表現亦翻正，其中，台新美國非投等債（00989B）、玉山嚴選非投債（00988B）兩檔，7月來漲幅更是逾1%，表現脫穎而出。

ETF理財達人表示，7月除息債券ETF買氣熱，多檔訴求高配息的非投等債ETF，由於配息金額吸睛，加上績效表現亮眼，近來掀起新一波股市避險潮轉進，建議想追求存債領息的投資人，可以鎖定具「高票息」、「低違約」雙優勢的非投等債ETF參與除息，或除息後繼續分批布局，建構兼顧成長、防禦的優「殖」收息組合。

台新投信美國非投等債ETF經理人簡大為表示，美台兩地股市遇逆風，市場避險情緒升溫下，持續吸引新一波資金，紛紛鎖定具「高票息」、「低違約」雙優勢的非投等債ETF避險，因為隨美聯準會降息時程延後，存續期間短的月配息型非投等債ETF，若能提供較高票息收益，不僅可有效吸收市場價格波動的風險，還能每月為投資人創造實質的債息收益。

展望下半年債市，簡大為指出，6月美國非農數據反映勞動市場正在溫和降溫，就業市場尚維持穩健，不過美國通膨上行風險持續增加，使聯準會降息可能性下降，觀察目前美非投等債企業財報，信用狀況均維持穩健，違約率維持相對低點，另外，根據多項機構預測顯示，2026年美國全年實質GDP增速仍維持在2%左右區間，顯示經濟成長未見顯著放緩，美國及全球經濟動能仍具韌性，企業獲利與主要經濟體數據並未出現實質性轉弱。

簡大為強調，投資人透過高透明度的債券ETF工具，布局美國非投資等級債券市場，憑藉其「較短的存續期間」與「較高的票息收益」兩大核心防禦優勢，在當前市場環境中，可以打造穩健與收益兼顧的優「殖」投資組合，展現存債領息的長線吸引力。

台新投信建議，債券投資人持有存續期間較短的非投等債ETF，能有效分散單一企業債的信用風險，並藉由一籃子債券的配置，提升ETF固定領息收益潛力，是訴求穩健投資人現階段降低市場風險、每月創造穩健現金流的好工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美股

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