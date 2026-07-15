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00988A高點回落逾兩成⋯他喊每跌1元攤5張！網質疑：長期投資重點非回本

聯合新聞網／ 綜合報導
00988A主動式ETF股價自高點回落超過20%，引發投資人熱議。網友計劃每跌1元加碼5張，且將回本視為長期投資目標，遭質疑長期投資應不以解套為核心。部分投資者則對其選股策略與績效表示擔憂。 中央通訊社
00988A主動式ETF股價自高點回落超過20%，引發投資人熱議。網友計劃每跌1元加碼5張，且將回本視為長期投資目標，遭質疑長期投資應不以解套為核心。部分投資者則對其選股策略與績效表示擔憂。 中央通訊社

主動式ETF近期隨全球科技與記憶體族群回檔，00988A股價也自高點明顯下滑。一名PTT網友發文表示，看到該ETF已從高點回落約20%，因此先買進20張，未料隔日再度下跌，開始考慮未來每跌1元加碼5張，希望明年能回到20元解套。貼文曝光後，引發網友熱議，討論焦點集中在攤平策略、主動式ETF的選股能力，以及「長期投資」與「只求解套」之間的矛盾。

原PO表示，自己以高點回落幅度判斷進場時機，認為跌幅已達兩成，因此在前一日收盤買進20張，沒想到隔天立刻套牢。他規劃接下來每下跌1元再加碼5張，並將目標設定為長期持有，期待來年股價回到20元。雖然自稱長期投資，但進退場機制仍以「解套」為核心，也因此成為網友主要質疑點。

不少網友直言，若真正認同長期投資邏輯，就不該只把目標放在回本，有人反問「長期投資還有人在解套的？」也有人認為，被套後才改口長期持有，是散戶常見心態。部分留言更提醒，主動式ETF不像市值型ETF有明確追蹤指數，績效高度仰賴經理人的選股與換股能力，若不認同操作策略，持續攤平反而可能擴大風險。

另一派網友則把焦點放在00988A近期表現，認為該檔持有美光、三星、SK海力士、閃迪等記憶體相關標的，近期成分股同步大跌，因此跌幅超過台股正二並不意外。也有人批評基金調整速度太慢，常在熱門股高檔追價，卻未能及時獲利了結，質疑「主動式不會高檔減碼、低檔加碼，那買它做什麼」。部分投資人甚至表示已停損，改投美股個股、台股正二或其他全球型ETF。

不過，也有網友認為，00988A上半年曾是績效前段班，不能因短期回檔就全盤否定，且主動式ETF本來就可能承受較大波動。支持者表示，若仍相信經理人與全球創新題材，可採分批布局，但不宜一次投入過多，最好等股價築底或趨勢轉穩再加碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988A統一全球創新主動式ETF 台股 ETF

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