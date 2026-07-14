00406A續抱、權利金先入袋！台股震盪下的抗震解方 成帳面重創下的「安慰獎」

台股今（14）日上演驚心動魄的「大怒神」行情，早盤一度重挫約1,700點，隨著日、韓股市跌勢收斂並陸續翻紅，台股盤中也出現V型反彈，終場跌幅縮小至642.57點，從最低點拉回千點。儘管指數驚險收復部分失土，不少投資人帳面仍遭受重創，也讓震盪市場下如何創造現金流，再度成為討論焦點。

有投資達人近日分享，自己即將出國旅遊，原本打算暫時遠離盤面，卻仍透過賣出價外買權的「covered call（掩護性買權）」策略，為手中持股創造額外收入。他形容，若選擇權部位能在月底前平安歸零，收到的權利金便可直接當成旅費；即使股市短期走勢不配合，至少還能將時間價值轉化為實質收入。

這種「股票繼續抱、權利金先入袋」的投資思維，在今日台股劇烈震盪後格外引發共鳴。所謂covered call，是投資人一方面持有股票部位，另一方面賣出買權，收取買方支付的權利金。當市場盤整、小幅上漲或回檔時，權利金可補貼部分持股波動，轉化為現金流；若股價大幅上漲，則可能因賣出買權而犧牲部分上漲空間。

換句話說，這筆錢並非真正無風險，卻像是市場付給長期投資人的一筆等待費：行情配合時賺取持股價差，行情整理時收取時間價值，市場下跌時則利用權利金，稍微減輕帳面虧損帶來的衝擊。

而主動台股ETF中也有導入此策略產品，例如日前掛牌的主動聯博動能50（00404A）、主動中信台灣收益（00406A）等。這類產品結合主動選股與掩護性買權策略，在參與台股成長機會之餘，透過賣出買權收取權利金，爭取強化現金流及降低部分下檔波動。

值得注意的是，00406A預計於7月15日進行首次收益分配評價。由於這次評價日前，台股已歷經多次千點級震盪，市場也曾出現恐慌性賣壓，00406A首度收益分配結果，將成為觀察covered call策略實際現金流能力的重要指標。

若此次配息能反映選擇權權利金的挹注，對近期遭市場重擊的投資人而言，意義可能不只是一筆現金，而是一種「持股仍在、收益先領」的心理緩衝。在行情最黑暗、投資人最容易因恐慌砍在低點的時刻，定期出現的現金流，或許能提供繼續等待市場回穩的耐心。

根據中信投信公開資料指出，00406A的可分配收益來源，除股票股利及持股操作收益外，也可納入已執行或到期之賣出買權權利金；權利金並可在市場修正時，減輕股票部位的潛在資本損失。不過，當市場快速大漲時，掩護性買權也可能限制部分上漲報酬。

只是，在台股一日震盪超過千點、投資人情緒隨指數大幅擺盪的此刻，市場需要的未必只是一句「長期投資」。若能在等待黎明期間，持續收到一筆具體的現金流，即使無法立即彌補帳面傷勢，至少可能成為重傷投資人手中，一份看得見的安慰獎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。