009826入行7年首度推薦的IPO！理財館長「低成本、全市場」：不配息的台股版VT

幾年前，金融業的主管問我：「為什麼你的客戶全部都買VT？公司有數百個以上的選擇，難道你只認為VT會漲嗎？」

身處金融業第一線，又要推廣指數化投資，對於業內的主管來說，是一個非常神奇的概念，我也試過好好解釋分散全球並且追隨市場平均報酬的概念，但每次講解完之後，都覺得沒什麼效果（下次主管還是會有差不多的問題，不然就是希望我交給客戶「進階」觀念）。

其實答案很簡單：並不是我特別鍾情VT，而是在「低成本」、「大範圍追蹤全市場」又可以定期定額的選擇中，VT才是符合理念的選擇。

未來市場有新的商品出現，只要符合投資理念而且商品的條件不錯，我當然願意分享介紹。

偏偏過去幾年幾乎沒有符合條件的選擇，所以從我畢業入行七年多，我「從來沒有」推薦過任何一檔新上市的台股ETF，即使前兩年最熱門的元大台灣價值高息（00940），我也是不斷跟客戶提醒高股息商品長期表現不會比較好。

但好消息來了，有在關注的讀者一定知道7/15準備上市台股版VT，而且還是不配息的版本，整體稅務成本比VT更低～所以縱使追蹤的成本大，但一來一往下，成本大概只比VT高出0.2%左右而已，考慮台股的現況、借券、質押以及資產認列的狀況，我覺得已經是不錯的選擇了。

如果剛好有一筆閒錢想支持一下難得全市值的ETF，那這檔009826算是我入職七年多一點以來唯一推薦的IPO！詳細ETF介紹我推薦可以去看哆啦王還有清流君的說明，非常清楚跟專業！

附帶一提，如果是永豐客戶想申購的話，請到「大戶豐」app申請「財富管理帳戶」，明天就可以認購了（開戶後記得要接專員電話才會成功），如果找不到的話可以再私訊我。

難得讓主管知道一下我的客戶也會參與IPO

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