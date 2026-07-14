快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

台股震盪留千點下影線！00961年化配息18%超抗震 官股單週狂掃萬張

聯合新聞網／ 綜合報導
台股受外部利空衝擊劇震後收出長下影線，資金明顯轉向高配息ETF避險，00961、0056與00929因高年化配息與官股買盤加持而成為盤面焦點。。中央社
台股受外部利空衝擊劇震後收出長下影線，資金明顯轉向高配息ETF避險，00961、0056與00929因高年化配息與官股買盤加持而成為盤面焦點。。中央社

台股今（14）日受外部利空衝擊劇烈震盪，盤中一度重挫逾千點，終場跌幅收斂留下長下影線。在「高檔震盪、低波動與現金先入袋為安」的市場共識下，具備高配息現金流的ETF成為盤面抗震黑馬。

交叉比對官股進出與配息數據顯示，具備雙位數年化配息率的標的在震盪市況中深獲法人青睞，其中FT臺灣永續高息（00961）展現極佳抗震力，明（15）日更迎來除息前最後買進日。

同時，元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）等標的亦見買盤大舉湧入，凸顯高配息率帶來的穩定現金流，已成為資金趨吉避凶的核心主流趨勢。

受到美國總統川普宣布重啟伊朗港口軍事封鎖、帶動油價飆升及美股重挫影響，台北股市今日遭遇亂流，加權指數盤中一度大跌1,726.48點，隨後低檔承接買盤出籠，終場下跌642.57點，收在44,737.95點，留下高達1,083.91點的長下影線，成交值放大至1兆1,786億元。

權值王台積電下跌20元收2,420元，盤面上電子權值股多數走弱，資金轉向具避險色彩的軍工、塑膠類股。

觀察今日高股息ETF表現，年化配息率高達18%的00961今日跌幅僅0.47%，為同類標的中最抗跌的黑馬，且近一週獲官股買超10,905張，籌碼面極具優勢。

年化配息率10%的0056則獲公股近一週狂掃18,010張，為官股加碼榜首；年化配息率15%的00929近一週亦獲官股大舉買進11,493張。

市場資金明確轉向「高配息率加低波動」的防禦組合，用實質現金流對抗資本利得的縮水風險。

針對後市展望，投信法人指出，近期台股面臨資金外流與籌碼鬆動，主要受制於美伊衝突、Fed升息態度轉趨強硬及韓股震盪等外部逆風；市場關注近期台積電法說會展望與市場預期，目前基本面並未轉折，真正的核心癥結在於市場信心匱乏導致籌碼鬆動。

考量短期波動加劇，建議帶有槓桿或資金近乎滿檔的投資人，應主動降低持股水位以控管下檔風險，並將資金轉往高配息率、有穩定現金流保護的標的，落實現金先入袋為安的穩健策略。

代號股票名稱近一週公股買進（張）年化配息率（%）今日漲跌幅（%）
00961FT臺灣永續高息10,90518%-0.47
00929復華台灣科技優息11,49315%-1.73
00934中信成長高股息1,04713%-1.94
0056元大高股息18,01010%-1.24
00900富邦特選高股息30-1,2245%-1.7
00730富邦臺灣優質高息655%-2.25
00713元大台灣高息低波788--0.83
00731復華富時高息低波-40--0.85
00919群益台灣精選高息-5,134--0.98
00915凱基優選高股息30-556--1.04
00918大華優利高填息30-3,818--1.16
00701國泰股利精選3079--1.21
00878國泰永續高股息-2,067--1.24
00932兆豐永續高息等權-278--1.69
00930永豐ESG低碳高息-228--1.96
00936台新永續高息中小-179--2.2

資料來源：整理自CMoney、投信投顧公會網站 | 資料日期：2026.07.14

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息

相關新聞

戳破網紅3大錯誤理由！009816績效贏0050真相：拿009804一比關鍵在「台積電多寡」

凱基台灣TOP50（009816）績效超越元大台灣50（0050），但其背後的三大理由均遭挑戰。專家指出，優異表現主要源於台積電的權重配置差異，而非網紅宣稱的低費用率和複利效應。009804進一步驗證了該觀點。

股市高點還能進場嗎？006208從74元漲到246元 懸緝思維：摒棄預判股市高低點

股市不斷創新高，台股加權指數自2023年11月的36233點飆升至104000點，富邦台50（006208）股價更由74元增至246元。專家建議摒棄預判高低點，透過長期投資提高勝率，降低成本套利。

原型台股ETF最新人氣名單出爐 這六檔下半年以來受益人數增加逾萬人

護國神山法說會周四即將登場，市場無不屏息以待，加上美伊緊張情勢再起，升高市場波動，在市場觀望氣氛中，下半年以來卻有43檔國內原型股票型ETF受益人數逆勢呈現正增長，其中，更有6檔受益人數增加萬人以上，包括元大台灣50（0050）、主動凱基台灣（00407A）、主動復華未來50（00919A）、元大高股息（0056）、凱基台灣TOP 50（009816），以及群益台灣精選高息（00919）。

台股震盪留千點下影線！00961年化配息18%超抗震 官股單週狂掃萬張

台股今（14）日受外部利空衝擊劇烈震盪，盤中一度重挫逾千點，終場跌幅收斂留下長下影線。在「高檔震盪、低波動與現金先入袋為安」的市場共識下，具備高配息現金流的ETF成為盤面抗震黑馬。

這類債券殖利率超迷人！摩根：下半年這樣配不怕股市震盪

針對債券市場，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，目前偏好中短天期且具收益吸引力的非投資等級債券。面對下半年投資，建議透過股票、信用債及黃金等多元資產搭配，建構兼顧成長與防禦的投資組合，以因應未來市場可能出現的波動。

大一生想買0050父母反對！投資前輩：求學階段有些事更重要

元大台灣50（0050）是台灣最具代表性的指數型股票基金（ETF），2026受益於AI浪潮，0050的上漲幅度非常亮眼。一名大學一年級學生發文，稱他打算拿打工賺下的少許金錢投資0050，但遭到爸媽的反對，認為大一就開始投資「太早」，讓他非常苦惱。對此，有位網友提醒，最好用「閒錢」投資，原PO在求學階段，又沒有足夠多的資金的確不建議投資，建議先想辦法提升收入並控制支出，才能達到收益最大化的效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。