台股震盪留千點下影線！00961年化配息18%超抗震 官股單週狂掃萬張

台股今（14）日受外部利空衝擊劇烈震盪，盤中一度重挫逾千點，終場跌幅收斂留下長下影線。在「高檔震盪、低波動與現金先入袋為安」的市場共識下，具備高配息現金流的ETF成為盤面抗震黑馬。

交叉比對官股進出與配息數據顯示，具備雙位數年化配息率的標的在震盪市況中深獲法人青睞，其中FT臺灣永續高息（00961）展現極佳抗震力，明（15）日更迎來除息前最後買進日。

同時，元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）等標的亦見買盤大舉湧入，凸顯高配息率帶來的穩定現金流，已成為資金趨吉避凶的核心主流趨勢。

受到美國總統川普宣布重啟伊朗港口軍事封鎖、帶動油價飆升及美股重挫影響，台北股市今日遭遇亂流，加權指數盤中一度大跌1,726.48點，隨後低檔承接買盤出籠，終場下跌642.57點，收在44,737.95點，留下高達1,083.91點的長下影線，成交值放大至1兆1,786億元。

權值王台積電下跌20元收2,420元，盤面上電子權值股多數走弱，資金轉向具避險色彩的軍工、塑膠類股。

觀察今日高股息ETF表現，年化配息率高達18%的00961今日跌幅僅0.47%，為同類標的中最抗跌的黑馬，且近一週獲官股買超10,905張，籌碼面極具優勢。

年化配息率10%的0056則獲公股近一週狂掃18,010張，為官股加碼榜首；年化配息率15%的00929近一週亦獲官股大舉買進11,493張。

市場資金明確轉向「高配息率加低波動」的防禦組合，用實質現金流對抗資本利得的縮水風險。

針對後市展望，投信法人指出，近期台股面臨資金外流與籌碼鬆動，主要受制於美伊衝突、Fed升息態度轉趨強硬及韓股震盪等外部逆風；市場關注近期台積電法說會展望與市場預期，目前基本面並未轉折，真正的核心癥結在於市場信心匱乏導致籌碼鬆動。

考量短期波動加劇，建議帶有槓桿或資金近乎滿檔的投資人，應主動降低持股水位以控管下檔風險，並將資金轉往高配息率、有穩定現金流保護的標的，落實現金先入袋為安的穩健策略。

代號 股票名稱 近一週公股買進（張） 年化配息率（%） 今日漲跌幅（%） 00961 FT臺灣永續高息 10,905 18% -0.47 00929 復華台灣科技優息 11,493 15% -1.73 00934 中信成長高股息 1,047 13% -1.94 0056 元大高股息 18,010 10% -1.24 00900 富邦特選高股息30 -1,224 5% -1.7 00730 富邦臺灣優質高息 65 5% -2.25 00713 元大台灣高息低波 788 - -0.83 00731 復華富時高息低波 -40 - -0.85 00919 群益台灣精選高息 -5,134 - -0.98 00915 凱基優選高股息30 -556 - -1.04 00918 大華優利高填息30 -3,818 - -1.16 00701 國泰股利精選30 79 - -1.21 00878 國泰永續高股息 -2,067 - -1.24 00932 兆豐永續高息等權 -278 - -1.69 00930 永豐ESG低碳高息 -228 - -1.96 00936 台新永續高息中小 -179 - -2.2 資料來源：整理自CMoney、投信投顧公會網站 | 資料日期：2026.07.14

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